Pão de fermentação natural é carro-chefe de negócio na Zona Norte

o amor pelos pães de fermentação natural e doces franceses. São duas as paixões do jornalista Adolfo Gerchmann: fotografia e gastronomia. Na segunda, já teve algumas experiências, como o tradicional restaurante Orquestra de Panelas, que funcionou na rua Padre Chagas até 2017. A recente empreitada, porém, é a Terracota Padaria Artesanal (na rua Portugal, nº 337, no bairro São João), que o uniu ao amigo e padeiro Angelo Stein. Ao lado do terceiro sócio, Rodrigo Pérez, eles carregam juntos, desde 2018,

Comandada por Angelo, a cozinha funciona a partir das 5h para atender os clientes de terça-feira a domingo, das 9h às 19h. Éclair, pan au chocolat, petit sucrée e croissants são algumas das iguarias vendidas no local, sempre frescas. "Um dos cuidados dele é dosar o açúcar sem pesar a mão", destaca Adolfo, sobre a forma de preparo do sócio. Ao lado dos 15 tipos de pães produzidos na Terracota, o jornalista afirma que é a confeitaria que mais atrai a clientela. Com uma saída média de 40 unidades de pães por dia, Adolfo ressalta a importância de se destacar localmente. "Uma padaria com a estrutura da nossa precisa que a vizinhança goste do que a gente faz."