Padaria da Zona Sul produz mais de 40 mil pães por dia

Foi vendendo pães franceses numa carrocinha quando criança para ajudar nas contas da família que João Carlos Des'essarts, 60 anos, desenvolveu o apreço por padarias. Conhecido como "Gói" pelos amigos e autointitulado padeiro, João comanda a Nutripão, tradicional padaria da Zona Sul de Porto Alegre que está, desde 1992, situada na rua Dr. Campos Velho, nº 1526.

Com uma demanda de 12 mil pães para venda no balcão e 30 mil congelados por dia , a indústria funciona 24 horas com 60 funcionários. Doces, salgados, pães e outros itens são produzidos no local. "Tenho um forno de 70 anos que não abro mão", revela João, destacando que esse é um dos diferenciais do negócio. A cada 20 minutos, a 220 graus, novas fornadas ficam prontas. Esse fluxo, segundo o empreendedor, é essencial para manter os produtos sempre frescos para a clientela.

Outro destaque, para ele, é a própria experiência: são 45 anos na mesma lida. "Sei fazer pão. Só de olhar a massa, de pegar a farinha, sei o que precisa", pontua.

Nessas quase cinco décadas, João já viveu de tudo no negócio: em equipe, abria e dobrava intermináveis massas. Porém, com a tecnologia atual, o trabalho braçal pôde ser substituído. "Hoje, é tudo moderno. Nem precisa ficar olhando no relógio", afirma, sobre as máquinas que possui.

Para se manter por tanto tempo no mercado, João é categórico. "Tem que trabalhar, gostar do que faz e fazer com que as pessoas tenham prazer no que fazem", entende. Na Nutripão, há funcionários que estão há 29 anos trabalhando ao lado de João. Essa confiança mútua, para ele, é fundamental. "Eu trabalhei na mesma função. Sei o que se passa com eles. Quando vejo que estão tristes, converso e dou apoio", diz, revelando que empatia é, muitas vezes, determinante no empreendedorismo.

A Nutripão funciona diariamente, das 6h30min às 22h.