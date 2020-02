Fenavindima é oportunidade para conhecer vinhos finos da região de Altos Montes

Assine o Jornal do Comércio e

A serra gaúcha vive, entre janeiro e março, um período de muita demanda de trabalho. Isso se deve à vindima, como é chamada a época de colheita da uva. E a região de Altos Montes, que compreende Flores da Cunha e Nova Pádua, é uma das que mais registra fluxo de caminhões com as frutas - já que concentra uma das maiores produções do Brasil.

Os vinhos finos de Altos Montes, aliás, a partir deste ano, ganharão um selo de Indicação de Procedência (IP) - solicitação feita em 2012. Isso dará credenciais à bebida, cujo processo passa pela plantação de espaldeiras, erguidas de forma que não façam sombra, entre 600 m e 800 m de altitude. "Essa característica (de insolação) deixa o vinho com mais estrutura, mais potente", explica Giovani Fabian, 30 anos, sócio da Vinícola Fabian.

Altos Montes quer virar destino turístico alternativo ao Vale dos Vinhedos. Foi criada, inclusive, a Associação das Vinícolas de Vinhos Finos de Altos Montes , com 10 marcas participantes. "A nossa união gera fortalecimento. E a relação entre os empreendedores foi melhorando ao longo das gerações. Trocamos muita ideia", afirma Débora Molinari Viapiana, 28, sucessora na Vinícola Viapiana.

Para os turistas que querem ver de perto toda a função ao redor da uva, começou na última sexta-feira e segue até 1º de março a Fenavindima, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha . Giovani e Débora participarão de algumas edições da Prova dos Dez, evento promovido aos sábados para que o público deguste os rótulos originais da terra.

A fruta, para a dupla, dá sentido à vida de suas famílias. Ambos cresceram e se desenvolveram em torno dos cachos. A Fabian surgiu em 1985 e produz, anualmente, 70 mil garrafas de espumantes e vinhos. A Viapiana veio um pouco mais tarde, em 1986, e sua produção atinge 120 mil garrafas ao ano. Eles não herdaram apenas as técnicas do modo de fazer as receitas de seus pais e avós. O brilho nos olhos é tão forte quanto o de fundadores de negócios.