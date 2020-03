Casal aposta na diversificação do público da Rua dos Andradas há 18 anos

A zona boêmia da Rua dos Andradas conta, há 18 anos, com um local que pode ser opção a qualquer momento do dia. O Bar e Restaurante Refúgios oferece pratos para o almoço, para o jantar, para o happy hour e lanches para momentos de pressa.

Laucir Dalmoro e Rosane Dalmoro comandam o bar. Casados, decidiram investir no negócio, que, segundo Laucir, no passado tinha uma proposta bem diferente. "Era um boteco bem boteco mesmo. Balcão com o pessoal escorado, bebendo cachaça. Não era bonito. Fomos reformando aos poucos, dando a nossa cara e encorpando cardápio", conta.

Na região em que se localiza, o Refúgios tem concorrentes com diversas propostas de preço, qualidade e custo-benefício. Laucir e Rosane acreditam terem achado um balanço para atender a clientela. "Tem gente aí vendendo o prato a R$ 10,00. Sei que o cliente busca preço, mas não vou apelar. Meus pratos mais baratos ficam na casa de R$ 12,00 a R$ 15,00. Preciso manter em um bom nível. É nisso que acredito para que se tenha sabor", disserta Laucir.

O empreendedor, aliás, explica que aprendeu muito do que sabe no tempo em que trabalhou na Lancheria do Parque, a popular 'Lanchera' . "Fui garçom por oito anos no Rio de Janeiro e seis ali na Lancheria. Cheguei a morar no apartamento com os donos, era novo, vindo para a Capital. Aprendi muito lá", diz Laucir.

Para o futuro, o Refúgios deve reformular o cardápio, adicionando novos hambúrgueres, ampliando as opções de bifes e retirando algumas opções que não registram muitas saídas. O local tem área interna e externa, e conta com música ao vivo de vez em quando. Há, ainda, opções de sucos naturais, drinks e cerveja.