Pub de karaokê com banda ao vivo abrirá em Porto Alegre

Marco Aurélio Rodrigues, 59 anos, engenheiro acústico que já teve casas noturnas em Porto Alegre e em Torres, traz um novo conceito à Capital: karaokê com banda ao vivo. O Kamikaze funcionará, a partir de 6 de março, no prédio histórico que integra o Shopping Total.

O empreendedor investiu R$ 1 milhão no local, que abrigou bares no passado. A quantia foi, principalmente, usada em sistemas de som e de luz. “Tem 30 mil watts aqui dentro. Daria para sonorizar o ginásio Gigantinho”, exemplifica ele.

No espaço de três andares, o palco principal será onde os frequentadores acompanharão a banda em um repertório de mais de 1 mil canções. Haverá, ainda, no andar de baixo, um karaokê mecânico – tradicional em casas que trabalham com a modalidade de entretenimento.

Outro diferencial trazido da cultura japonesa é o “kamikaze”, que dá nome à casa. “Essa é para quem não sabe a letra da música e fica só cantarolando, com a ajuda da plateia”, explica.

Perante o cenário de encerramento de baladas tradicionais gaúchas, Marco vê uma oportunidade. “Estou pegando o filão dos bares que estão fechando. O público não tem para onde ir”, justifica. O Shopping Total foi escolhido por estar localizado no Quarto Distrito, região considerada por ele de grande potencial. “Me antecipei. Aqui será o point da nova geração”, prevê.

Marco diz acompanhar a noite desde 1975 e, atualmente, concilia a nova empreitada com uma produtora de áudio e vídeo. O Kamikaze abrirá a partir das 19h e só fechará quando a voz dos mais empolgados acabar.