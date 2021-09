10 lições que aprendi nos 10 anos de minha empresa

Alcançar a primeira década é um marco para poucas empresas: uma em cada quatro no Brasil, sendo mais específico. Mais importante do que a longevidade temporal, no entanto, é a capacidade de passar por esse período com vitalidade e força em um caminho de acertos e erros, dúvidas e convicções, momentos bons e desafiadores.

Em setembro, a Critério completou 10 anos. E quem acompanha uma reunião de sócios, executivos ou colaboradores parece assistir a um encontro de uma companhia em seus primeiros dias de vida: cheia de sonhos, propósitos renovados e ações transformadoras. E, ao mesmo tempo, percebe uma maturidade de quem, aparentemente, percorreu muito mais décadas de estrada.

Compartilho aqui 10 lições que marcaram nossos primeiros 10 anos:

ASSOCIE-SE COM QUEM VOCÊ TRABALHARIA PELO RESTO DA VIDA

Uma sociedade é muito semelhante a um casamento: boa parte dos seus dias será ao lado dessas mesmas pessoas. Imagine como seria passar o resto da vida trabalhando com seus sócios. Isso só será possível e desejável com um alinhamento total de valores e princípios.

ESTABELEÇA VALORES E CONDICIONE O CRESCIMENTO A ELES

Liderar uma empresa é tomar decisões todos os dias. Se os valores do negócio e de seus sócios não estiverem claramente definidos, todo passo poderá ser dado em falso. É impossível crescer do jeito certo sem esses balizadores.

VALORIZE INTELIGÊNCIA, BONDADE E ESFORÇO

Profissionais inteligentes, esforçados e com bons valores conseguem superar lacunas de conhecimento técnico. Amplo domínio técnico não se sustenta sem inteligência, bondade e esforço.

ESCOLHA BEM SEUS PARCEIROS E CLIENTES

Contratar bem e no tempo certo é o atributo mais importante de um empreendedor. Outra qualidade muito menos conhecida é saber escolher bem o cliente: compreender o melhor enfoque comercial para a estratégia da empresa e, até mesmo, o momento de encerrar a parceria.

APOSTE EM CONHECIMENTO ESPECÍFICO E SOFT SKILLS

A transformação dos negócios e, no nosso caso, do setor da comunicação tende a levar muita certeza de hoje para o caminho da obsolescência no amanhã. Duas características, no entanto, são mais difíceis de se tirar: conhecimentos específicos (como ampla leitura política, talento prático em gestões de crise, edição crítica de conteúdos etc) e soft skills (habilidades interpessoais, reputação e trânsito no mercado etc).

ESTUDE ÁREAS DIFERENTES DE SUA ATIVIDADE FIM

Para além do conhecimento específico e das soft skills, todo empreendedor deve ter um mínimo de domínio em áreas diferentes de sua atividade fim: noções de contabilidade, gestão, recursos humanos, entre outros. Saia da sua própria bolha.

CRIE UM TIME COM PEÇAS QUE SE COMPLEMENTAM

A diversidade de perfis precisa estar presente tanto na sociedade como na composição do time: a linha de frente e o back-office; a criatividade e o método; a formulação estratégica e a execução operacional. É preciso mapear as competências e alocar os talentos para aquilo que fazem de melhor.

ESCREVA MAIS PARA PENSAR MELHOR

Vale para qualquer profissional, mas é ainda mais importante na área da comunicação: a escrita é um exercício que precisa ser incorporado à rotina. Escrever ajuda a hierarquizar ideias e absorver conhecimentos.

MANTENHA-SE ATUALIZADO

Não morra abraçado à sua oferta atual. Antecipe-se e surpreenda os clientes oferecendo aquilo que eles ainda não sabem que precisam.

CONFIE NA ESSÊNCIA

Mude o que precisa ser mudado, mas escreva sobre a pedra o que seguirá atual daqui a 10, 20 ou 30 anos: valores, princípios, essência e verdade.