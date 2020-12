Em parceria com a Impact Beyond, a Ambev lançou o programa Inovação Aberta, que vai premiar ideias que promovam o consumo moderado de álcool e de retornáveis por meio da tecnologia. Os dois melhores projetos receberão até R$ 150 mil cada para a sua implementação. As inscrições estão abertas até o dia 31/12 e podem ser feitas pelo o link: https://bit.ly/3qISlYH