Eventos

Pâmela Maidana

08 out 2020

Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, a Resultados Digitais irá conduzir seu primeiro evento online voltado para profissionais de marketing e vendas, o Hostel by RD Summit. A previsão é de 80 palestras com mais ou menos 30 minutos cada uma. Os valores são de R$ 50,00 para clientes e parceiros do RD Station, e R$ 100,00 para o público geral. As inscricões são feitas pelo link: rdsummit.com.br/hostel.