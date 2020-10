Vagas



01 out 2020

A MAG Seguros abre mais de 40 vagas de emprego em diversas cidades do País. Para Porto Alegre, a empresa disponibiliza quatro vagas. A MAG está procurando profissionais das áreas de Vendas, Finanças e Tecnologia. São cargos de gerência, auxiliar júnior, estágio, CLT e profissionais autônomos. Onze das mais de 40 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Interessados devem se candidatar pelo link bit.ly/33VsamC.

Estão abertas as inscrições para o hackathon Cultura: novos olhares e soluções, promovido pela 14ª Feira Cultural e Literária de Três Coroas, que tem realização do Sesc-RS e do Coletivo Pró-Cidadania e apoio da Faccat. A finalidade é encontrar soluções para a realização de eventos após encerrada a crise sanitária gerada pelo novo coronavírus. Para participar, os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 14 de outubro, pelo link: coletivoprocidadania.org/index.php/hackathon/. As atividades ocorrerão pela plataforma Zoom, nos dias 17 e 24 de outubro, das 14h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no site coletivoprocidadania.org ou pelo e-mail hackaton.sesc@gmail.com e Telegram: https://t.me/joinchat/OikH31VgVT8IYRVL5jeFUA.