Eventos

Pâmela Maidana

17 set 2020

Entre os dias 23 e 27 de outubro, o Grupo BITTENCOURT realizará o BConnected para fomentar a retomada do crescimento e a recuperação das empresas por meio de conteúdo relevante e prático para a transformação dos negócios. Com a participação de mais de 20 palestrantes, o evento vai contar com mais de 50 horas de conteúdo exclusivo pela internet. Mais informações em bconnected.com.br.

Pela primeira vez em 23 anos, a Expo Ciee vai ser virtual, de 9 a 13 de novembro. O evento estará disponível 24 horas por dia, com uma plataforma em 3D totalmente interativa, onde as marcas vão poder expor para o público de maneira virtual. Para os estudantes, as inscrições têm início em outubro: expociee.com.br.