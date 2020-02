Vagas



27 fev 2020

A Faculdade São Leopoldo Mandic abriu, no dia 17 de fevereiro, as inscrições para o programa de aceleração de startups Hub Mandic. O projeto tem como objetivo promover a criação de soluções inovadoras para a área de saúde. A proposta apoia a validação de novas ideias, o processo regulatório do setor e a aplicação de ações inovadoras na rede de serviços, além de buscar soluções para as instituições em toda cadeia. Inscrições em bit.ly/37q5QRZ.

O Instituto Ling lançou um edital do Ponto de Teatro, projeto que visa impulsionar a produção de artes cênicas no Rio Grande do Sul, apoiando e garantindo espaço às criações do teatro local. Pelo terceiro ano consecutivo, a entidade selecionará novos espetáculos para integrar a programação do centro cultural em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.institutoling.org.br. O prazo para se inscrever termina no dia 23 de março, às 14h. O anúncio dos candidatos selecionados será no dia 2 de abril.