"Nunca tive o desejo de empreender. Formada em Administração com ênfase em Comércio Internacional, sempre trabalhei com importação e exportação. Porém, logo ao me formar, me deparei com o empreendedorismo e percebi que foi muito natural. Vejo que o sucesso se deve ao fato de que muitos me apoiaram e compraram a ideia, justamente, por saberem que eu era apaixonada por ela."

