Negócios aproveitam o Halloween para atrair clientela

O Halloween, celebrado nesta quinta-feira, ganhou popularidade no Brasil e, agora, faz parte até do calendário dos empreendedores. A Glow! Festas e Fantasias , de Porto Alegre, com unidades no Centro Histórico e Moinhos de Vento, chega a dobrar seu faturamento mensal por conta da festa. Para atender a demanda, os sócios Paulo Scherer e André Jacnisek se preparam didaticamente para o evento.

“A gente faz esse trabalho há algum tempo. Estamos aqui no Centro Histórico há seis anos e no Moinhos desde 2004. Sempre aprimorando, agregando muito com novidades, com elementos que surpreendem os clientes. Através desse trabalho repetitivo e acreditando sempre, a gente acaba virando referência. Procuramos ter os artigos mais inovadores”, explica Paulo.

O incremento nos lucros é motivo de alegria para a dupla, embora a temática seja mórbida. “Tem um aumento significativo. Ano a ano, consegue aumentar. Mesmo em momentos de crise a gente conseguiu números positivos. A democratização do Carnaval, que saiu do salão e foi para rua, se tornou muito legal, as pessoas estão brincando mais e, consequentemente, a gente vem tendo bons resultados”, cita ele, em relação à outra data revelante de vendas.

E engana-se quem pensa que Halloween só gera movimento em outubro. Há demanda o ano inteiro. “Atinge um público desde o pequenininho até o avô. O networking é muito importante, o cliente nos ajuda muito a inovar”, afirma Paulo.

Quanto ao posto de melhor período do ano, a data importada já pode, segundo Paulo, ser comparada com a festividade popular e brasileira . “São características de cada ano. Mas de forma geral o Halloween e o Carnaval disputam o posto entre eles de melhor época do ano”, garante.

E, para entrar mais ainda no clima, o GE preparou uma lista de locais que entraram na onda da data assustadora para faturar. Confira:

Festas

Valen - R. Tenente Coronel Fabricio Pillar, 27 - Mont'Serrat, Porto Alegre

O bar conhecido pela temática erótica prepara a “Flavor Halloween” para não deixar a data passar em branco. Uma das apostas é a “Hora da Morte”: uma blitz com rodadas de tequila. Adereços fantasmagóricos estão liberados. Ingressos a partir de R$ 25,00.

Cucko - R. Gen. Lima e Silva, 1037 - Cidade Baixa, Porto Alegre

A casa prepara um open bar no dia 1 de novembro. Entre as atrações, concurso da melhor e pior fantasia, “karaokê fantasmagórico” e rodadas de “gostosuras ou travessuras”. Ingressos a partir de R$ 50,00.

Margot - R. João Alfredo, 577 - Cidade Baixa, Porto Alegre

Estúdio fotográfico profissional, concurso de fantasias e open bar das 22h às 4h. Margot traz de tudo um pouco para a comemoração no dia 2 de novembro, sábado. Ingressos variam entre R$ 35,00 e R$ 80,00.

Bronx - Av. Júlio de Castilhos, 566, - Centro, Porto Alegre

Com direito a entrada franca até a 1h para os fantasiados, a Bronx deixou sua noite de Halloween para o dia 9 de novembro. Ingressos variam entre R$ 15,00 e R$ 30,00 para quem não quiser se fantasiar ou não puder chegar no horário limite.

Para curtir com a família

BarraCadabra - Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal, Porto Alegre

O espaço de lazer localizado no BarraShoppingSul prepara para o dia 31 de outubro, a partir das 19h, uma atração. Bob Bopsin, especialista em musicalização para crianças é a atração. A entrada é franca. Fantasias, é claro, são bem-vindas.

Rede Chocólatras - Centro, Bom Fim, Cidade Baixa, Moinhos, Shopping Praia de Belas, Shopping Iguatemi, BarraShoppingSul e Viva Open Mall.

Chocólatras incorporou o clima de Halloween desde o ambiente até a caracterização dos funcionários. O cardápio também sofreu algumas adaptações para atrair o público, como a calda de frutas vermelhas da soda que é acrescentada na mesa com uma seringa. Programação até 3 de novembro.

300 Cosmo Dining Room - R. Marquês do Pombal, 300 - Moinhos de Vento, Porto Alegre.

O restaurante prepara comemoração de seu aniversário de forma temática, com decoração especial. Acontece no dia 31 de outubro e haverá prêmios para as melhores fantasias.

Coffee & Stuff - R. Fernando Gomes, 132 - Loja 4 - Moinhos de Vento, Porto Alegre

O local prepara surpresas. Apenas foi divulgado que o horário de atendimento será ampliado e que o menu será especial, contando inclusive, com a presença de chope. Fantasiados serão recompensados.

Chave-Mestra - Escape Game - Av. Cristóvão Colombo, 446 - Floresta, Porto Alegre - RS

A sala “O Cativeiro”, com temática de terror, está em promoção até o dia 3 de novembro, de R$ 59,90 por pessoa, fica por R$ 40,00. Pode-se usar o código halloween19 ou agendar pelo WhatsApp (51) 99243-4789.

Vinho e Arte - Avenida Alberto Bins, 514 - Centro Histórico, Porto Alegre

A casa prepara o “Almanegra - Halloween com vinhos de Ernesto Catena - Queijos e vinhos”, como uma “caça aos sabores”. Serão disponibilizados: Espumante Almanegra Brut Rosé, Animal Chardonnay, Animal Malbec, Almanegra Branco, Almanegra Tinto e Tikal Patriota. Acompanhamentos ficam por conta de queijos, frios, pastas e pães, com a assinatura do chef Jorge Nascimento e Lisa Seffrin. Ingressos por R$ 175,00.

Mr. Cheney - Shopping Iguatemi

Para celebrar a tradição americana, o cliente que chegar em qualquer loja Mr. Cheney usando pelo menos três características de fantasia que remetam ao Halloween, seja maquiagem, acessório ou roupa, ganha um cookie fresquinho, quentinho, macio por dentro e crocante por fora.

Detroit Steakhouse - Av. Praia de Belas, 1181 - Loja 123A - Praia de Belas, Porto Alegre

No dia 31 de outubro, na unidade do Praia de Belas Shopping, o restaurante oferece o Rodízio Detroit (mais de 25 itens) com preço promocional de R$ 35,95. Chopp vermelho é novidade no cardápio.

Santa Maria

Casa Círculo - Rua Amâncio Pires de Arruda, 835 - Campestre do Menino Deus, Santa Maria

No coração do Estado também vai ter comemoração. A inspiração, no entanto, é o “Dia de los Muertos”, com temática mexicana. A festa é para toda a família. Crianças de até seis anos não pagam. Haverá cobertura fotográfica. Dia 2 de novembro, ingressos por R$ 30,00.