Painel do GeraçãoE debate a importância da presença física e digital das marcas

Lucas é diretor-executivo da Severo Roth , loja de materiais eletroeletrônicos consolida com seus espaços físicos, e prospecta a entrada da marca no meio digital. "É importante a presença no varejo físico como complementar ao varejo on-line, porque o consumidor tem o poder de decisão do canal que pode comprar", acredita. Já Silvana e Luciana, que estão à frente da Love Milk , grife de roupas de amamentação criada em 2015, são empreendedoras nativas digitais. Por mês, a dupla envia mais de 600 produtos Brasil afora com vendas exclusivas pela internet. Para estreitar a relação com a clientela, elas realizam periodicamente bazares físicos em Porto Alegre. Camila é fundadora da W3marias , que promove o desenvolvimento de marcas no on e no off-line. "Cada vez menos temos essa barreira do on e do off. Primeiro construímos marcas e depois comunicamos ela em cada meio de maneira única. A nova geração está aí para nos provar que as barreiras caíram e que os dois canais estão andando de maneira mais tranquila", pondera Camila.