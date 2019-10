GeraçãoE vence Top de Marketing ADVB/RS representando o Jornal do Comércio

GeraçãoE representou o Jornal do Comércio na 37º edição do Top de Marketing ADVB/RS, e venceu na categoria Comunicação. Esta é a mais tradicional premiação do segmento no Sul do País.

Sendo um dos braços de inovação do JC, lançado em 2015, O GE, segundo Eduardo Jandt Tavares, coordenador de Marketing do Jornal, dá visibilidade a inúmeros empreendedores. "GeraçãoE se tornou um case de alto impacto econômico e social no ambiente de negócios do Rio Grande do Sul, por dar visibilidade e transformar a vida de inúmeras pessoas ao trazer informação e fomentar novos negócios, desde setores como startups de alta tecnologia até o empreendedorismo por necessidade em zonas periféricas", afirma.

Para o Jornal do Comércio, o GE tornou-se sua versão beta, que permite testes e inovações que atraem novos públicos por meio da utilização de novos formatos de mídia, linguagem mais informal e humanizada para criação de mais proximidade com os leitores e empreendedores.

twitter e Resultados dessa busca pela criatividade e por relevância, o GE produz conteúdos em todos os formatos, principalmente digitais, incluindo vídeos podcasts . Novas publicações são feitas diariamente no site geracaoe.com e nas redes sociais ( facebook instagram ), além de estar todas as quintas-feiras encartado na edição impressa do Jornal do Comércio.

Após uma semana de apresentação dos cases finalistas no Top de Marketing da ADVB/RS, o grupo de jurados, composto por profissionais renomados da área, escolheram os vencedores das 35 categorias, divididas em setores de mercado, marketing, incentivo e especiais. O evento de premiação acontece na noite de 12 de novembro, na Casa NTX, em Porto Alegre.

Confira abaixo a lista completa dos vencedores:

