Apresentadora do Shark Tank Cris Arcângeli dará mentoria em Porto Alegre

A empresária serial e apresentadora do programa Shark Tank Brasil, Cris Arcângeli, traz a Porto Alegre a mentoria #SHARKEMFORMA. O evento ocorre no SuperForce Crossfit (rua Vicente da Fontoura, nº 2.109) no dia 26 de outubro, das 10h às 13h.

“É um projeto incrível, que já passou por São Paulo, Curitiba e Brasília. Ele ensina os pilares do empreendedorismo, como disciplina, resiliência, resistência, força, determinação e sobre acreditar em nós mesmas, reduzir a culpa que assombra as mulheres”, diz ela, com exclusividade ao GeraçãoE .

Conforme Cris, o Brasil vive um momento especial para o empreendedorismo feminino. “Hoje, 51.2% dos empreendedores que iniciam seus negócios no Brasil são mulheres. Somos 5,7 milhões de empreendedoras”, destaca. “Porém, em quatro anos, metade dessas empresas fecha. Ou seja, nós mulheres precisamos muito desse movimento empreendedor para escalar e perpetuar os negócios ”, entende.

Cris diz investir e fechar negócios quando vê paixão nos olhos dos empreendedores. “Também gosto de sentir o propósito e clareza no pitch e nos números”, afirma.

O valor do ingresso é R$ 497,00. Informações e inscrições através do link: crisarcangeli.com/sharknoparque/rs/