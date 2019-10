PODCAST: 'Compramos uma área de terras de 87 hectares pensando 100 anos a frente', afirma Nelson Eggers da Fruki

Operando desde 1924, a Fruki tem hoje um parque industrial com capacidade para 420 milhões de litros por ano onde são produzidos, além dos refrigerantes, a cerveja Bellavista, a Água da Pedra, os sucos Com/Tem e o energético Elev. No 22º episódio da série GeraçãoE: Histórias Empreendedoras, Nelson Eggers, presidente do conselho da empresa, conta a trajetória da marca fundada pelo seu avô. Da pequena fábrica em Arroio do Meio à atual estrutura situada em Lajeado, Eggers já articula o futuro da Fruki. "Estamos chegando no esgotamento da nossa capacidade em Lajeado. Compramos uma área de terras de 87 hectares, atualmente temos 2,5 hectares, porque estou pensando 100 anos a frente e precisamos de uma área muito grande. Fiz uma inversão das coisas. Se fizéssemos uma fábrica nova, que é um investimento grande, e lançássemos os produtos quando estivesse pronta, teríamos muitos compromissos. Decidimos lançar primeiro os produtos e, quando eles estiverem bem introduzidos, vamos construir a fábrica ", explica.

