4 formas de divulgar os seus eventos

Você pensou em realizar um evento, definiu quando ele vai acontecer, qual o público deseja alcançar. O próximo passo é definir como levar esse evento para o maior número de pessoas que possam se interessar. Veja abaixo quatro exemplos de divulgação que podem ajudar na divulgação.

Crie uma página específica sobre o evento

Nessa página, insira informações sobre a programação do encontro. Se é um evento que vai contar com palestras, quais são elas? Quem são as pessoas responsáveis por palestrar? Independente do tipo de encontro, pense nos aspectos mais importantes e insira nessa página de forma resumida, mas que deixe claro aos interessados o que eles vão encontrar se aceitarem participar.

Se o evento já teve outras edições, divulgue depoimentos dos participantes, imagens e dados que evidenciem o engajamento. Além dos detalhes sobre as atrações do evento e informações sobre edições anteriores, disponibilize um formulário para quem se interessar por receber mais informações sobre o evento.

Redes sociais I

Elas sempre são lembradas, principalmente quando o assunto é divulgar ações. E não é para menos: as redes sociais apresentam formas de conexão que devem ser exploradas por quem deseja fazer eventos de sucesso. Esses eventos podem ser divulgados entre os que já seguem sua marca e, também, para atrair novos interessados, através dos compartilhamentos.

Essa divulgação pode ser feita através da publicação de posts ou, no caso do Facebook , criando um evento específico. Adotando a segunda opção, por exemplo, você pode construir um espaço para oferecer mais detalhes sobre o encontro, bem como fornecer outros tipos de atualizações. Sem falar nos lembretes que os usuários recebem ao se interessarem participar.

No LinkedIn, o compartilhamento também pode apresentar bons resultados. Nesse caso, podem ser criados grupos para engajar o público. Ao criar os grupos, você reúne pessoas com interesses em comum para compartilhar conteúdo de relevância.

Redes sociais II: anúncios

Anúncios seguem como referência para gerar vendas nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn contam com anúncios que podem ser usados para direcionar os usuários para um endereço específico. Em todas elas, é possível produzir anúncios que direcionam o público para formulários de cadastro, caso você queira manter esses contatos m sua base.

Não esqueça de quem já é seguidor da sua marca nas redes sociais. Essas pessoas possivelmente estão mais inclinadas a participar de algum evento, pois já possuem uma proximidade.

Antes de anunciar, identifique, entre o seu público, quem pode se interessar pelos eventos. O gerenciador de anúncios do Facebook, que pode ser utilizado para promover ações na rede social e no Instagram, também permite a criação de filtros no público.

E-mail marketing

Se você já trabalha com e-mail marketing, que tal usar a sua lista de contatos para divulgar o seu evento? Assim como nas redes sociais, aqui também é importante saber quais pessoas podem se interessar pelo encontro que você está promovendo.

Caso seja um evento na cidade de São Paulo, busque uma comunicação específica para pessoas que estejam em condições de ir até o local. Se for um evento on-line, como um webinar sobre determinado tema, sua preocupação deve ser apenas divulgar esse encontro para quem se interessa pelo assunto que será abordado.

e-mail marketing também pode ajudar a manter os participantes engajados com a sua marca após a realização do evento. Para que isso aconteça, peça aos participantes a permissão para continuar se comunicando com eles. Nada de mandar e-mail para quem não está interessado, lembra?

Considerações finais

Para conseguir divulgar seu evento da melhor forma, independente dele ser realizado em um espaço físico ou digital, organize-se com antecedência. Esse tempo garante que você levante todas as possibilidades de divulgação e quais delas estão de acordo com o que pode ser executado pela sua equipe.

Identifique os canais em que é possível encontrar o público que deseja impactar e faça com que os eventos promovidos também alcancem outras pessoas. A partir do contato realizado para o evento, você pode estabelecer um relacionamento com as pessoas que participarem, garantindo que elas sigam engajadas com a sua marca.

Semanalmente, a equipe da Dinamize compartilha dicas de marketing digital no GeraçãoE.

