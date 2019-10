Maratona Digital traz referências nacionais em Marketing Digital e Mídias Sociais a Porto Alegre

Depois de receber cerca de 5 mil participantes em suas edições anteriores, a partir de agora, a Maratona Digital ocorre apenas uma vez por ano e ganha status de "eventão". Para iniciar a nova fase, traz alguns dos maiores especialistas em redes sociais do país. Entre eles Paulo Cuenca, criador do maior canal de culinária e viagens do Brasil. Com três dias e 18 workshops de Marketing Digital, Mídias Sociais e Vendas, ocorre de 25 a 27 de outubro, no Auditório Master da UniRitter (Rua Orfanotrófio, 555). Valores a partir de R$ 711,00.

O evento, organizado pela agência Fabulosa Ideia, inicia na sexta, dia 25, às 19h30, com duas palestras que apresentam as principais tendências de negócios e marketing para 2020. O sábado e o domingo seguem com aulas focadas em dicas práticas. Entre os assuntos abordados: Conteúdo Digital, Vendas em Redes Sociais, Machine Learning, Geração de Leads, Automação de Marketing Digital, Copywriting, Neuromarketing, WhatsApp entre outras ferramentas para potencializar negócios.

Todos os workshops são ministrados por referências nacionais em suas áreas. Inclusive conta com a participação de Ana Tex, uma das empreendedoras digitais mais conhecidas do país, e João Pedro Motta, empreendedor de 23 anos que foi eleito pela Forbes como um dos 30 jovens de sucesso antes dos 30 anos. “O grande diferencial da Maratona Digital é que todos os workshops foram pensados para trazer aos participantes estratégias aplicáveis que realmente estão convertendo na web”, conta o organizador, Rafael Terra.

O público-alvo é formado por empresários, profissionais de marketing, administradores, publicitários, jornalistas, relações públicas e estudantes de comunicação. O evento também atende todos os profissionais liberais que querem alavancar vendas através da web. Mais informações pelo e-mail cursos@fabulosaideia.com.br ou telefone (51) 3086-0689. Inscrições em www.sympla.com.br/maratonadigital

PROGRAMAÇÃO

1º DIA - SEXTA, DIA 25 DE OUTUBRO

19h - Credenciamento

19h30 - CONTEÚDO DIGITAL, com Paulo Cuenca, um dos maiores creators do Brasil

20h30 - Coffee Break

21h às 22h30 - Tendências de Negócios, Marketing Digital e Mídias Sociais para 2020

2º DIA - SÁBADO, DIA 26 DE OUTUBRO

9h - Maximize a performance de suas campanhas de mídia com Machine Learning

10h - Hacks Avançados para o Instagram, com João Pedro Motta

10h30 - Coffee Break

10h45 - Leads, leads, leads: como conquistar, nutrir e vender para Leads!

11h30 - Copywriting focado em páginas de vendas

12h15- Assuma o controle da reputação online de sua empresa

13h - Pausa para o almoço

14h30 - Neuromarketing aplicado ao Marketing Digital

15h30 - Lei Geral de Proteção de Dados e o seu Marketing Digital: o que fazer?

16h30 - Automação de Marketing Digital: o passo a passo

17h30 às 18h - Vendas Virais: o guia para vender no Facebook e Instagram

3º DIA - DOMINGO, DIA 27 DE OUTUBRO

9h - Google Marketing: Lições de SEO e Google ADS para 2020

10h - Narrativas Audiovisuais para Web

10h30 - Coffee Break

10h45 - TRÁFEGO PAGO: como levar o seu negócio para o próximo nível

11h40 - WhatsApp Marketing: As últimas estratégias que você precisa saber

12h30 - Aprenda a editar vídeos para suas Mídias Sociais

13h - Pausa para o almoço

14h30 - INFLUÊNCIA DIGITAL para VOCÊ e seu NEGÓCIO com Ana Tex

15h30 às 16h30 - Marketing de Indicação: Transforme seus clientes na sua equipe de Vendas

16h30 às 18h - 100 Estratégias de Marketing Digital e Redes Sociais aprendidas em 10 anos