NetEye trabalha para reduzir gastos com TI

Situada no Tecnosinos, a NetEye oferece soluções para a administração de recursos de Tecnologia da Informação (TI). A empresa nasceu como startup em 2004 e passou por duas rodadas de investimentos. Uma logo no início, de R$ 100 mil, e outra em 2015, de R$ 300 mil. No último fechamento (2018), obteve um crescimento de 70% no faturamento em relação ao período anterior.

O negócio conta com dois softwares: o NetEye monitora a produtividade dos ativos de TI e o Adam é uma aplicação web para gestão de infraestrutura e serviços de TIC. Possui 200 clientes, no Brasil e no exterior, com cerca de 20 mil computadores gerenciados.

"A partir das medições de uso que o NetEye consegue fazer, mostramos que se pode economizar pelo menos 30% do orçamento de TI", destaca o CEO Fábio Santini, 40 anos.