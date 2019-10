Plataforma agiliza processos internos em restaurantes

Para muitos empreendedores, gerenciar sistemas pode ser considerado uma tarefa árdua e cansativa. Imagine, então, quando esse tipo de gerenciamento é feito na área gastronômica. Pensando em soluções assertivas para bares e restaurantes, unindo a tecnologia com a praticidade, surgiu a Saipos. O projeto criado por quatro jovens empreendedores já está sendo utilizado em cerca de 1,3 mil restaurantes espalhados por todo o País.

Incubada na TecnoSinos, a startup foi criada em 2017, após a venda do aplicativo Devorando, também desenvolvido pelos fundadores, para o iFood. Atualmente, a Saipos realiza operações como controle de estoque, controle de caixa, saídas e entradas de pedidos, que são alguns dos principais processos por trás de qualquer estabelecimento.

Além do modelo de negócio proporcionar facilidades operacionais, o co-founder da startup, Bruno Tusset, 32 anos, formado em Administração com ênfase em Comércio Exterior pela Universidade de Caxias do Sul, explica que o principal propósito da empresa é o de simplificar a rotina do empreendedor. "Temos exemplos de clientes que, após a instalação do sistema, podem passar mais tempo com a família, investindo no bem-estar e melhorando a sua qualidade de vida. Isso é o resultado final", comenta.

As modalidades oferecidas pela Saipos se adaptam às necessidades de cada restaurante. Os serviços vão desde a montagem de um cardápio e comandas digitais até o controle de motoboys e integrações inteligentes com aplicativos de delivery on-line, como o iFood. A ferramenta ainda aposta em relatórios inteligentes e que priorizam os resultados claros aos proprietários. Devido ao empenho nos últimos anos, a startup foi selecionada como um dos 50 projetos aprovados para o Startup Brasil, projeto desenvolvido pelo governo federal.

Proprietário do Under Metal Burger, Trayfran Sudaty utiliza a plataforma há pouco mais de um ano. "A Saipos nos permitiu trazer mais agilidade e principalmente controle para o negócio", relata.