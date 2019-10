Engenheiros criam máquina para produção de cerveja artesanal

A Brauerei, startup incubada no Tecnosinos, traz inovação para um ramo que preza pela tradição, o das cervejas artesanais. A empresa oferece soluções de engenharia e mercado para facilitar a vida de produtores, com um novo método que aposta em rapidez, praticidade e simplicidade.

A startup foi desenvolvida por três engenheiros químicos graduados pela Unisinos: Gabriel Degues Muller, de 24 anos, Guilherme Dahmer Steffenon e Thomas Eduardo Dreher, ambos de 25. Por enquanto, somente Guilherme atua exclusivamente na Brauerei - Gabriel e Thomas se dividem entre outras atividades.

De acordo com Guilherme, o grupo se conheceu ao longo da graduação, e o projeto surgiu no final do curso, em 2017, quando tiveram a ideia de construir uma máquina automatizada para fabricação de cerveja. Os três já haviam produzido cerveja artesanal, além de gostarem de degustar opções diferentes.

No momento, a empresa encontra-se em fase final da construção do protótipo, para o qual já foram investidos em torno de R$ 3 mil, e busca investimentos para aumentar o marketing, a produção do equipamento e a inserção no mercado. A previsão é de que tudo fique pronto até 2020. O preço para venda ainda não está definido.