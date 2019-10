Software atende demanda da segurança

Melhorar serviços públicos em tempos de crise econômica é um grande desafio, o que também representa uma oportunidade. Daí nasceu a EGSYS Soluções Integradas Inteligentes, com produtos que otimizam o tempo no atendimento das ocorrências policiais.

A empresa, estabelecida no parque tecnológico da Ulbra, o Ulbratech, desde 2013, tem hoje na sua cartela de clientes as polícias militares de Santa Catarina, Minas Gerais, Rondônia, Rio de Janeiro, Piauí e Tocantins, além de guardas municipais e empresas de segurança privada.

Alvaro Ederich Júnior, proprietário e diretor de tecnologia da empresa, ressalta que o tempo de atendimento de ocorrências foi reduzido em mais de 50% no primeiro ano desde a implantação do serviço pela Polícia Militar de Santa Catarina.

Através de um sistema que gerencia o fluxo de informações e comunicação, desde o registro até o despacho e encerramento, a solução amplia a capacidade de atendimento das instituições que a utilizam.

O sistema substitui os tradicionais registros em papel e as conversas por rádio dos agentes. Tablets e suportes robustos são fornecidos e instalados nas viaturas, assim como as bodycams, que são acopladas ao uniforme do policial e registram em vídeo todos os atendimentos. "Criar formas de medir com precisão cada etapa do fluxo faz com que o processo como um todo possa ser otimizado de uma forma muito inteligente", aponta o empreendedor.