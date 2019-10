Vizinhos empreendedores do Centro Histórico

A grande novidade do Centro Histórico de Porto Alegre é o Forcaffé, aberto em março na rua Vigário José Inácio, nº 245. O empreendimento causou muitos comentários nas redes sociais na época da inauguração devido à similaridade com a rede norte-americana Starbucks. Mas isso tem um motivo.

Silvia e Silvio Formenton, os empreendedores que administram a cafeteria, tentaram, durante muito tempo, trazer a franquia ao Rio Grande do Sul. Só obtiveram respostas negativas da marca.

"O sistema deles é muito legal. Talvez um dia eles venham para o Sul, e, se quiserem ser nossos parceiros, estamos à disposição. Não queremos brigar com ninguém, temos nosso próprio produto e não tem igual, é específico", pondera o empresário. De acordo com Silvio, a torra do café é exclusiva, realizada na fazenda Pessegueiro, em São Paulo, o que deixa o espresso mais suave e menos ácido.

Embora o Forcaffé tenha mudado de logo e de endereço físico, o casal empreende no ramo há 15 anos. Antes, o negócio chamava-se For Café e operava em uma galeria da Voluntários da Pátria. Isso, inclusive, era um empecilho para eles, pois dependiam do horário de funcionamento do espaço para abrir o empreendimento, o que frustrava clientes que gostavam de frequentá-lo mais cedo.

"Nosso foco, além de quem visita, é quem trabalha no bairro", argumenta Silvia.

"Precisávamos de uma cara local. Foram várias tentativas até chegarmos a um produto visualmente atrativo", destaca Silvio. A dona do rosto que estampa os copos e produtos do café é Teiniaguá, também conhecida como Salamanca do Jarau, uma lenda gaúcha.

Alguns lanches e colaboradores do antigo For Café continuam no novo. "Antes, tínhamos xícaras de porcelana e dava muito trabalho para lavar, higienizar. Nossa ideia foi trazer o conceito do takeaway", explica Silvio.

As embalagens, agora, são biodegradáveis, e a clientela pode comprar copos em bambu com tampa de silicone. "Fica muito prático, o cliente pode pegar o produto e já sair. As pessoas não costumam perder tempo aqui na região, é tudo muito rápido", entende ele.

Para a dupla, o Centro é o coração do Estado, portanto a localização se torna uma vitrine. "Estamos sendo muito assediados por shoppings interessados, na Zona Sul. Até no Interior e em Florianópolis nos procuraram", afirma o empresário.