Mauren Motta ministra curso de marketing de influência e personal branding

Você não precisa ser um Digital Influencer reconhecido no Instagram ou no Facebook para ficar por dentro das dicas e técnicas de produção de conteúdo utilizadas por eles para vender produtos ou serviços, com classe e bom gosto. Marketing de Influência é uma das tendências para vendas na internet hoje em dia.

A comunicadora Mauren Motta, que é colunista do GeraçãoE, ministrará um curso sobre o tema no dia 26 de outubro, das 9h às 12h, no WeWork Open Studio (Rua Carlos Gomes, 700/ loja 4). O público-alvo abrange interessados em aprender a desenvolver conteúdos focados nesta nova forma de trabalho, que pode aliar estilo de vida contemporâneo com a possibilidade impulsionar o negócio nas redes sociais, ou até mesmo criar novas possibilidades.

Mauren trabalha com conteúdo de marca desde 2007 e conta com mais de 200 mil seguidores em diferentes redes. Entre outros assuntos, ela abordará também como produzir uma comunicação natural para os seguidores e dará dicas de personal branding, ou seja, desenvolvimento de técnicas de comunicação de marketing pessoal.