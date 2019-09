Exposição gratuita no Praia de Belas celebra 90 anos do Mickey

Que o Mickey é a estrela da Disney ninguém duvida. O ratinho mais famoso do mundo comemorou nove décadas em 2018 e, ainda na onda da celebração, o Praia de Belas Shopping aproveitou esse marco para receber a exposição Mickey 90 anos. A atração, que tem entrada franca, começa nesta sexta-feira (27) e segue até o dia 12 de outubro, de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 11h às 20h.

Logo na entrada, um painel exibe a evolução do personagem (tem até ele caraterizado para o filme Fantasia, de 1940, sua estreia no cinema). No segundo cenário, Mesas Retro Iluminadas, é possível reproduzir um desenho do camundongo. “É para as crianças e os pais se sentirem os criadores do Mickey”, destaca a gerente de Marketing do shopping, Ângela Sosa.

O maior espaço da exposição é a biblioteca, onde o visitante pode brincar de modelar o corpo em um pin art. “Uma das coisas mais legais que o evento tem é pictures spot, para levar realmente uma lembrança do momento”, ressalta Ângela. Por fim, na Oficina de Animação, o visitante tem a chance de realizar uma animação a partir da técnica antiga utilizada pelos ilustradores de desenho animado.

De acordo com a gerente de marketing, a escolha da data da exposição, próxima ao Dia das Crianças, é proposital para homenagear os pequenos. “Pensamos no tema, o que está acontecendo e se será relevante. Tivemos evento de slime, pet. E os 90 anos do Mickey é uma grande celebração”, admite. “ Muito mais que um lugar de compras, o shopping é um ambiente de experiências, de lazer, de entretenimento . O Praia de Belas tem uma relação muito afetiva com os nossos clientes”, ressalta Ângela.

Como forma de engajar todo o empreendimento, as lojas do shopping foram orientadas a reforçarem suas coleções especiais do personagem para alavancarem as vendas.