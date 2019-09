'Às vezes parece muito fácil olhar o funcionário como um inimigo, o difícil é conseguir enxergar o verdeiro valor', afirma Lucas Zampieron, da Severo Roth

"Quando o cliente entra na Severo Roth não está buscando um produto, mas procurando uma necessidade. Esse é o nosso grande diferencial", afirma Lucas Zampieron, diretor executivo da Severo Roth, loja de materiais eletroeletrônicos de Porto Alegre. No 18º episódio da série GeraçãoE: Histórias Empreendedoras, o gestor fala sobre os desafios de reinventar um negócio no varejo. Segunda geração a frente da rede, ele aborda a importância de conhecer profundamente o funcionamento de todos os setores da empresa na hora de efetuar o processo de sucessão familiar. Além disso, considera imprescindível para o sucesso da empresa enxergar o valor que cada colaborar agrega ao funcionamento do negócio. "As pessoas é que fazem o negócio de verdade. Às vezes, parece muito fácil olhar o funcionário como um inimigo, o difícil é conseguir enxergar o verdeiro valor que os funcionários agregam. Tem aquela máxima de que é o cliente em primeiro lugar, mas o cliente é atendido pelo funcionário. Então se não colocar o funcionário como o teu primeiro objetivo, você não vai conseguir atender o cliente, não vai ter bons números, não vai conseguir nada se não tiver as pessoas ", pondera.

