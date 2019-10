Bar Dionísia passa a oferecer vinhos da ABS-RS

A Dionísia VinhoBar e a Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS) iniciaram uma parceria no último dia 17. O bar tem 64 torneiras de vinho e funciona com um sistema de autoatendimento através de um cartão. Quatro destas torneiras, agora, são indicadas pela ABS-RS.

Orestes de Andrade Jr., presidente da ABS-RS, considera o espaço um referencial no cenário brasileiro de vinhos. "É a Disney dos enófilos gaúchos e brasileiros. Um lugar definitivamente muito especial e que faz por merecer nossa parceria, coisa que não costumamos fazer", salienta.

O projeto denominado de ABS-RS Recomenda destaca rótulos das categorias Vinhos do Brasil, Terroir, Tendências e Vinhos do Mundo. Dois destes são gaúchos enquanto os outros dois, importados, sendo um argentino e um italiano.

No Dionísia, o cliente pode contar com a consultoria de sommeliers para entender sobre o que está tomando e qual o próximo passo a dar no caminho do vinho. "Queremos democratizar o vinho, levar a cultura e a educação da bebida para todos. As torneiras vão aumentando a intensidade e os sommeliers estão aqui para ajudar da maneira mais tranquila possível. Aqui a gente não quer saber de 'enochato'", diverte-se a empreendedora do local, Jaqueline Meneghetti.

Quanto a linha de recomendações da ABS-RS, Renan Lescano, um dos sommeliers da casa, destaca o da categoria Vinhos do Mundo. "Esse black malbec argentino, Los Intocables, é bem diferenciado porque é descansado em barricas nas quais armazenaram whisky no primeiro uso, até o rótulo lembra whisky", ressalta.

Sobre a sequência da parceria, Orestes projeta o futuro da relação com o empreendimento e os produtores. "Vamos dar a oportunidade a todos interessados, assim como as importadoras, de enviar suas escolhas para degustação e posterior inclusão na iniciativa", garante.

Além dos vinhos, o Dionísia oferece drinks e espumantes no cardápio, que é composto por pratos autorais contemporâneos, individuais ou para compartilhar. O local fica na rua Padre Chagas, nº 314.