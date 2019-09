Finalistas da Amcham Arena são apresentados

Em sua terceira edição e com o objetivo de conectar startups a empresários, empreendedores e investidores, a Amcham Arena chega aos 10 finalistas da Região Sul. O projeto, criado em Porto Alegre em 2017, ganha destaque nacional em 2019.

Das 785 startups inscritas, 658 passaram para a etapa de seletivas regionais, momento em que apresentaram seus negócios para bancas avaliadoras formadas por executivos e empresários nas 15 unidades da Amcham Brasil, etapa essa finalizada em 16 de agosto. Agora são 10 finalistas de cada região. No Rio Grande do Sul, dentre as startups finalistas, encontram-se negócio que atuam nas áreas de agronegócio, IoT, saúde, visão computacional, entre outros.

Nesta quinta-feira (27), no teatro da Unisinos, as 10 startups finalistas da etapa estadual terão a oportunidade de fazer uma apresentação de cinco minutos para uma banca formada por CEOs gaúchos e uma plateia de 470 executivos. A startup vencedora irá representar o Rio Grande do Sul e participará da final no dia 17 de outubro, em São Paulo, com as demais vencedoras regionais.

Para o superintendente da Amcham, Marcelo Rodrigues, causa entusiasmo a maneira em que a Arena se tornou um centro de interesse para quem quer empreender inovando.

"As grandes empresas brasileiras estão muito interessadas em criar redes de cooperação com os ambientes de inovação. Transformamos a Amcham Arena em uma plataforma de conexão dos ecossistemas de empreendedorismo de todo o Brasil e estamos entusiasmados com as possibilidades de parcerias e investimentos que a escala nacional oportuniza para as startups gaúchas."

A premiação, conforme cada unidade regional, inclui um ano de associação à Amcham, imersão e pitch exclusivo com executivos do Agibank, consultoria jurídica com profissionais do Ilarraz Advogados, além de R$ 10 mil em exposição de marca nos eventos da Amcham Porto Alegre.

As 10 startups que participarão da final regional são: Elysios Agricultura Inteligente; Inbeauty Brasil; O Amor é Simples; Pix Force; Quiper Fresh; Sirros IoT; ClicLaudos Teleperícias; Trashin; WhatsFlow e Zuna.