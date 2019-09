Porto Alegre recebe a primeira Expo CIEE

Uma intensa agenda de atividades espera os estudantes de Ensino Médio e Superior durante a Expo CIEE-RS, evento gratuito que será realizado pela primeira vez em Porto Alegre, nos dias 9 e 10 de outubro, no Centro de Eventos CIEE (rua Dom Pedro II, nº 861). Com foco em capacitação, orientação e direcionamento profissional do público jovem a partir de 14 anos, a Expo CIEE-RS alia conhecimento e entretenimento com o objetivo de compartilhar vivências e experiências em um único espaço, abordando temas como inovação, profissões do futuro, inteligência artificial, empreendedorismo e mercado de trabalho. Entre as atrações previstas estão uma arena para corrida de drones com obstáculos e corrida de autorama com os participantes usando óculos de realidade virtual.

Estão programadas mais de 40 atrações, divididas entre palestras, workshops, shows musicais, batalha de rimas, experiências com realidade virtual, apresentações de robótica e outras iniciativas que acontecerão das 9h às 17h. Um dos palestrantes convidados é o jovem gaúcho Felipe Machado, que já rodou o mundo apresentando projetos de inovação. Empreendedorismo social será o tema de uma de suas palestras, programada para o dia 9, às 14h45min. Felipe tem experiência em design, desenvolvimento de tecnologias, empreendedorismo, liderança e protagonismo jovem.

Também já frequentou a Universidade de Harvard e o Weizmann Institute of Science de Israel. Recentemente, ele ficou conhecido por desenvolver a Refugibag, uma mochila para uso de refugiados e que adota o conceito de multifuncionalidade. A mochila é extremamente leve e tem o viés sustentável. Nas laterais, o modelo possui suportes para transporte de alimentos, água e uma aba onde pode ser colocado um travesseiro. Outra funcionalidade está nas alças frontais, que têm símbolos e pictogramas que ajudam na comunicação em países com idiomas desconhecidos. Felipe é, ainda, criador do projeto social e sustentável Tábua de Tubo, uma tábua biosintética feita com tubos de pasta de dente reciclados e utilizados na reconstrução de escolas. Além disso, ele é um dos criadores do projeto de veículo elétrico adaptado para cadeirantes, em parceria com a Renault.

Em Porto Alegre, a estimativa é de impactar mais de 300 mil pessoas que, além de participarem da agenda de atividades presencialmente, poderão acompanhar a programação pelas mídias sociais, num ambiente digital que será criado para possibilitar que jovens de todas as regiões do Estado interajam. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.cieers.org.br/expocieers. A Expo CIEE acontece há 22 edições em São Paulo e já alcança outras cidades como Fortaleza, Goiânia, São José dos Campos e Sorocaba.