6 apps que auxiliam na produção de conteúdo no Instagram

Contabilizando mais de 1 bilhão de contas ativas*, o Instagram se consolida, cada vez mais, como um espaço para compartilhamento de ideias, independente do tipo de mídia utilizada. Como não poderia deixar de ser, a rede social criada por Kevin Systrom e Mike Krieger se tornou um espaço para divulgação de marcas e seus respectivos produtos.

Cerca de 80% das contas do Instagram seguem perfis de negócios, o que garante um espaço para atrair pessoas interessadas no que o seu negócio pode oferecer. Assim como em outros canais, a produção de conteúdo é de alta relevância para garantir o engajamento dos seus seguidores e também alcançar mais pessoas.

Pensando em você, que quer aumentar o alcance da sua marca a partir do Instagram, separamos alguns apps que podem ajudar a otimizar o conteúdo produzido, seja nos stories, no feed ou mesmo no IGTV, aplicativo de vídeos de longa duração. Pensando no seu tempo ($), listamos apenas aplicativos com versões gratuitas.

1) Adobe Spark

Google Play. Editor que possibilita a criação de conteúdo para diversas plataformas, auxiliando inclusive na escolha da dimensão das imagens produzidas. Ou seja, além de ser útil para os stories do Instagram, por exemplo, ele pode ser usado também em redes como Twitter, Pinterest e Facebook. Disponível na App Store

2) Hype type

Aplicativo voltado para a otimização dos stories do Instagram. Permite a criação e edição de fotos e vídeos, onde você pode incluir atributos como texto ou até mesmo música de fundo. Tudo isso sendo produzido de acordo com as dimensões dos stories. Disponível apenas na App Store.

3) InShot

Google Play. Editor que permite o tratamento de vídeos e fotos. É possível realizar cortes, incluir textos e molduras, inserir filtros e também músicas no conteúdo que deseja editar. É possível alterar a velocidade dos vídeos que se deseja editar. Disponível na App Store

4) Canva

Google Play. Conhecido por apresentar soluções criativas para quem não possui tanto conhecimento em design, o Canva é uma opção interessante para produzir seus posts no Instagram. Entre os recursos de edição, podem ser inseridos textos (mais de 100 tipos de fontes), alterar contraste, saturação, brilho e outros recursos. Disponível na App Store

5) A Color Story

Google Play. Além de permitir uma série de edições em imagens, o aplicativo conta com alguns recursos como agendamento de postagens. A Color Story conta também com uma variedade de efeitos para incluir nos conteúdos. Mesmo com essa limitação, vale baixar o aplicativo e explorar todas as opções disponíveis. Disponível na App Store

6) Later

De acordo com a própria descrição contida no site do aplicativo, o objetivo é planejar o calendário de posts da semana em, no máximo, 20 minutos. O Later permite, também, que você visualize como o seu feed ficará com as suas publicações agendadas, possibilitando uma melhor organização visual.

Você já usa algum tipo de aplicativo para otimizar sua produção de conteúdo no Instagram? Compartilhe sua experiência nos comentários.

