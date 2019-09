A matéria de capa desta edição aborda a moda para tamanhos grandes e a importância de oferecer opções variadas a todos os tipos de público. O gancho do conteúdo é a BPSPOA Feira de Moda Plus Size, que ocorre nos próximos dias 14 e 15, na ADVB, em Porto Alegre.

Formou-se na capital gaúcha, assim como em vários outros cantos do mundo, um grupo de empreendedoras e empreendedores que não se viam identificados com os negócios existentes. O vestuário GG tem especificidades. E é preciso entendê-las para oferecer algo útil, confortável e bonito para a clientela.

As marcas que se propõem a atender a esse segmento precisam investir tempo e dinheiro para serem condizentes com as necessidades dos consumidores. Não é por menos que algumas grandes redes ainda não trabalham para essa parcela da população.

Para atender tamanhos maiores, o maquinário precisa ser remodelado, já que o caimento das peças deve cumprir sua função. É uma decisão estratégica que envolve planejamento.

Identificação é a palavra que se destaca nesse assunto. Fica feio uma grife querer vender moda plus size só porque sabe que existe um mercado pujante, lucrativo e carente. O público sabe - e sente - quando há verdade. #reflita