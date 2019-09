Como identificar a efetividade das suas ações de marketing

Você já deve ter ouvido falar sobre a importância de medir os resultados das ações feitas pela sua marca, não é mesmo? Seja na etapa de atração de novos contatos ou no momento das vendas, identificar as estratégias mais efetivas e possíveis melhorias é vital.

Separamos algumas dicas para analisar a efetividade de cada uma delas.

1- Captação de contatos

Na etapa de captação é construída a base de contatos interessada em receber conteúdo sobre a sua marca, independente do canal utilizado. Essa comunicação ocorre a partir do momento que um seguidor fornece dados pessoais e concorda em receber seu conteúdo. Existem diversas formas de captar novos contatos e, por isso, é importante identificar as mídias mais efetivas nessa tarefa. Através do Google Analytics e integrações com softwares de automação de marketing , é possível identificar os pontos que geram maior número de captação. Com essa verificação, você também organiza ações para qualificar sua estratégia em canais com desempenho mais baixo, tudo com base nos dados analisados.

2 - Site

Cada site tem uma finalidade específica: vender mais, promover conteúdo de qualidade, gerar leads. Algumas métricas são vitais em qualquer tipo de estratégia, como é o caso do número de visitantes. Se o seu site gera um bom número de visitantes, fica mais fácil fazer ações para solicitar informações desse público, oferecer produtos, etc. Outro dado relevante a se analisar são as páginas mais acessadas do seu site. Sabendo quais são, você pode criar espaços para captar contatos (formulários de cadastro) e também trabalhar com ações voltadas para a venda, criando automações específicas com base na navegação, considerando o conteúdo da página em questão. As estratégias de SEO são aliadas para aumentar o número de visitantes de seu site, já que têm como objetivo destacar páginas em ferramentas de busca, atingindo assim mais pessoas. Uma forma simples de começar é identificando as principais palavras-chave do seu negócio e trabalhando para produzir conteúdo com base nelas.

3 - Redes Sociais

Além de um espaço para manter seus clientes fidelizados, as redes sociais auxiliam também na expansão da sua marca, tanto no ambiente digital quanto no físico. Através da produção de conteúdo relevante para os seguidores, sua mensagem pode ser compartilhada, alcançando pessoas que ainda não seguiam você. Número de curtidas e comentários também são importantes, pois indicam que seu post despertou o interesse do público. Em casos onde se compartilha posts com link para outros endereços, o número de cliques também é uma informação relevante. Existem ferramentas de monitoramento de redes sociais que facilitam o gerenciamento de dados referentes ao engajamento, para quem se interessa em manter um controle do desempenho das ações em um único espaço. Porém, as próprias redes sociais disponibilizam dados que podem ajudar a identificar a efetividade das estratégias adotadas. O LinkedIn, por exemplo, disponibiliza alguns dados na página inicial da sua empresa, sobre o desempenho dela nos últimos 30 dias. Os números apresentados correspondem aos visitantes da página, cliques no botão personalizado, total de impressões das publicações e seguidores. Além dessas informações básicas, o LinkedIn também disponibiliza gráficos com dados mais aprofundados sobre o desempenho na rede social.

4 - E-mail marketing

O canal com maior retorno sobre investimento do mercado não podia ficar de fora da lista. O e-mail marketing conta com diversas métricas que facilitam a compreensão dos pontos fortes e pontos fracos do seu conteúdo, além de apontar algumas pendências mais técnicas a serem executadas. Dados como taxa de abertura dos envios e cliques nos links podem ajudar a mensurar, de forma básica, a efetividade das suas ações. Além de se atentar apenas aos números de visualizações e cliques, vale analisar o formato do conteúdo que engaja mais. Os softwares de e-mail marketing permitem, entre outras coisas, realizar uma análise sobre quais pontos da peça de e-mail tiveram maior número de clique. Isso pode ajudar a entender qual conteúdo motiva os contatos a clicarem em links para sites ou redes sociais. O número de descadastros e denúncias de SPAM também diz muito sobre o sucesso das suas ações de e-mail. Os usuários só vão se descadastrar ou denunciar um conteúdo quando ele for considerado irrelevante ou mesmo incômodo, como quando recebemos diversos envios em um curto espaço de tempo. Para otimizar os seus resultados, produza seus e-mails com base no engajamento do público, evitando excessos e produzindo conteúdo de acordo com o que desperta interesse das pessoas.

Você já usa alguma dessas dicas para mensurar a efetividade das suas ações de marketing digital? Compartilhe com a gente sua experiência!

