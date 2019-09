PODCAST: 'Já levei mais de 40 mil jovens para viajar', afirma Tia Iara

Há mais de 50 anos trabalhando com turismo, a carioca Iara Mendonça é pouco conhecida pelo seu nome. No entanto, o nome da sua agência de viagens é um velho conhecido entre os gaúchos. "Eu já era Tia Iara no Rio de Janeiro e comecei aqui no Rio Grande do Sul como Tia Iara, porque ninguém conhece Iara Mendonça. Já levei mais de 40 mil jovens para viajar", conta. No 15º episódio da série GeraçãoE: Histórias Empreendedoras, ela conta como largou a vida de professora no Rio de Janeiro para ser uma das empreendedoras mais relevantes do segmento de turismo em solo gaúcho.

A paixão por trabalhar com jovens veio antes da decisão de apostar no turismo. Foi como professora que Tia Iara fez suas primeiras viagens. A partir daí, a confiança dos pais dos alunos em seu trabalho fez nascer a agência de viagens. Prestes a completar 80 anos, ela conta que não foi fácil construir uma carreira sólida e se adaptar às mudanças do mercado ao longo dos anos, mas celebra a data sem arrependimentos. "As pessoas que querem chegar a algum lugar tem que ter a sua meta, sua vontade, a sua garra, a sua força como eu tive. Não foi fácil calçar as sandálias que eu calcei e andar pelos caminhos que caminhei não foi fácil, mas começaria tudo de novo e faria tudo de novo como eu fiz."

As mudanças do mercado são, justamente, um dos pontos abordados por ela no podcast do GeraçãoE. Com o crescente uso da internet para viajar, ela defende a importância do papel das agências de viagem. "A internet não é a melhor forma de você ver uma passagem. Já tive vários problemas lá na loja. Um agente de viagem é seu amigo. A meia noite, às quatro da manhã, todos meus funcionários estão com os seus celulares ligados. E será que uma tela de computador é sua amiga? Não sei", pondera.

