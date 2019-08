Supermercado é montado na Expointer e vira salvação para expositores

Se muitos expositores e produtores rurais trocam suas cidades pela Expointer durante uma semana, não poderia faltar um supermercado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Por isso, pelo terceiro ano consecutivo, a rede Borelli instalou uma unidade de cerca de 200 m² no local. E os itens mais vendidos, adivinhe, são carne e pão. “Teve um dia em que comercializamos 6 mil cacetinhos”, revela a sócia Eliziane Rodrigues, que administra o negócio ao lado do marido, Amauri Postringer, e da cunhada Marli Postringer.

Além desses produtos, há quem chegue à operação em busca de artigos curiosos. Esses dias teve cliente precisando de fraldas de bebê e de uma panela de pressão. Coisas difíceis de imaginar que o público da Expointer se interessasse em consumir.

A questão é que quem mais frequenta o Borelli são os próprios expositores ou pessoas que trabalham no parque. Gente que passa o dia inteiro na lida e que não tem verba para gastar nos “pontos mais turísticos”.

“O preço aqui é o mesmo lá de fora”, compara Eliziane, sobre as outras unidades do Borelli em São Leopoldo e na cidade de Esteio. “As pessoas sofriam com a exploração”, aponta, em relação ao valor cobrado pelos outros estandes. Além disso, o mercado achou mais uma oportunidade na Expointer: fornece carne, guisado, bifes e filés para restaurantes que atuam na feira.

Para atender a demanda, o Borelli conta com 12 colaboradores, que são deslocados de outras lojas. Ano após ano, os aprendizados tornam o atendimento mais redondinho para as demandas do evento.

“Antigamente, não tínhamos telhado na frente do mercado. Esse ano, fizemos um espaço para o pessoal comer, com mesinhas. Está sempre cheio”, relata Eliziane. Café com quitutes da padaria e sanduíches podem ser degustados no espaço, que funciona das 7h às 22h.

O casal Eliziane e Amauri creditam, ainda, o sucesso do Borelli na Expointer ao estilo interiorano que é cultivado na empresa. O público rural, segundo a empreendedora, se identifica com a forma de administração.

“A minha família chegou da Itália ao porto de Itajaí e se instalou no interior de Soledade. 'Borelli' é em homenagem ao meu falecido nono. Éramos de uma família muito pobre e conseguimos, através do nome, manter uma raiz firme da nossa origem”, emociona-se Amauri.