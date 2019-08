Baixo Barra: novo complexo gastronômico do BarraShoppingSul

Em tempos de crise no Brasil e de guerras ideológicas no mundo, a única coisa que parece que irá passar impune é mesmo a comida! Diferente dos tradicionais racionamentos de alimentos em tempos difíceis, o que vai se ver, ao menos por aqui, é muita abundância. Digo isso porque, ao que tudo indica, em Porto Alegre o mercado gastronômico está mais aquecido do que nunca. Ao julgar pela nova ala de restaurantes do BarraShoppingSul, que será inaugurada em novembro, e que tem como ponto departida os projetos dos incensados Food Halls.

Para quem não sabe os Food Halls são uma espécie de mercados, que reúnem várias operações gastronômicas no mesmo lugar, e que tem como ícone o famoso Eataly - especializado em comida italiana e presente em cidades estratégicas do globo. Os Food Halls são a bola da vez e estão chamado a atenção no mundo inteiro, como o Mercado Little Spain, que acaba de abrir em Nova York, no chic Complexo Hudson Yard. O Food Hall do BarraShoppingSul vai se chamar Baixo Barra, e trará uma série de novos sabores para Porto Alegre . A localização será na área que é acessada hoje pelo já tradicional Restaurante Bah - que para o novo projeto terá também sua fachada reformulada.

A ideia é trazer operações nacionais que não existem ainda aqui no sul. Estão confirmados a sorveteria Baccio de Latte, a loja de chocolates belga Lindt, a padaria chic Mondo Panne, do cozinheiro italiano nascido na Sardenha, Loi Salvatore - especializada em Pães Artesanais de Fermentação Natural, a Tartuferia São Paulo - a mais esperada por mim, confesso, a Parrillia estilo argentino Pobre Juan - que é sucesso em SP - e será a maior operação do lugar, o japonês-gaúcho-delícia Daimu, que abre no Barra com um novo conceito, a charcuteria Brava especializada em embutidos e vinhos, a pizzaria napolitana Mood e como opção saudável, a deliciosa Naked Expirience, das gaúchas Cristiane Skrings que assina o menu, e da Mixologista Isadora de Conto Lopes.

A Naked Experience nasceu como uma Comedoria temporária, cool e supernatural na Praia do Rosa, no último verão. A ideia das donas, ambas gaúchas, era fazer um MVP do negócio que será lançado no Baixo Barra. A operação daqui será um restaurante especializado em brunchs! Sim, eu disse BRUNCHS!

A ideia é ter uma opção saudável do clássico americano oferecido aos domingos, só que disponível todos os dias. Outra especialidade do lugar serão os bowls - febre entre os adeptos da comida saudável, que para serem elaborados na Naked contarão apenas com ingredientes orgânicos e o melhor da agricultura familiar e de baixo impacto do RS.

Outra atração da área do Baixo Barra, e que já está funcionando, é restaurante do querido chef estrelado Carlos Kristensen, que inaugurou oficialmente na última terça-feira. O Cacá, como é conhecido dos amigos, leva a nova versão do UM Bar & Cozinha que já faz sucesso no bairro Mont'Serrat, juntamente com a loja da Grand Cru, para o lugar. Ao julgar pelo movimento dos últimos dias, já aconteceu!

Enfim, que comecem as orgias gastronômicas em Porto Alegre! Parabéns à Multiplan e ao BarraShoppingSul, que ao invés de venderem lenços em tempos de guerra, optaram por distribuir guardanapos! A D O R E I ! Viva, viva!

