GeraçãoE promove evento gratuito para empreendedores na Expointer

A Casa do JC na Expointer recebe, nesta quinta-feira, um evento organizado pelo GeraçãoE para falar sobre a importância das pausas no dia a dia do empreendedor. Moyses Costa, presidente da Abradi-RS e proprietário da Ondaweb, e Luciana Bueno, jornalista que trabalha a comunicação aliada à prática de yoga dentro das empresas, debaterão o assunto. “Temos uma dinâmica muito forte de demandas e entregas no dia a dia profissional. Como o colaborador dá conta, mantendo sua saudabilidade, se não pausar para focar e reordenar as prioridades?”, provoca Luciana.

O evento ocorre às 10h e é aberto ao público que estiver na Expointer (inscrições pelo e-mail eventos@jornaldocomercio.combr). No encontro, Luciana fará uma demonstração da modalidade.