Professora de inglês usa meditação para impulsionar aprendizado

Limpar a mente pode ser produtivo na hora de aprender algo novo. Por esse motivo, a professora particular de inglês de Porto Alegre Luciane Oliveira, 48 anos, introduziu a prática de meditação no início e no fim de suas aulas. Os resultados, segundo ela, são perceptíveis.

Luciane escuta orgulhosa o áudio que chegou pelo WhatsApp de uma aluna de Goiânia que tentava, há tempos, melhorar sua nota na prova de proficiência para ingressar em um curso de pós-graduação. Após as instruções da teacher sobre sentir o presente, a estudante tirou 10 no teste.

" Meditação libera as tensões. E, quando estudamos, é preciso estar com o cérebro livre de preocupações ", considera.

A modalidade é utilizada pela profissional tanto em aulas presenciais quanto nas que ocorrem pela tela do computador. Os valores vão de R$ 60,00 a R$ 80,00 pela hora - e a meditação é um bônus.

"Trata-se de um diferencial. Quis lançar algo para ajudar o aluno, para facilitar o aprendizado", avisa. Até porque, segundo ela, em muitos casos, a aquisição da fluência de um novo idioma não é algo desejado, e sim imposto por pais ou pelo mercado de trabalho.

A professora criou uma conta no Instagram ( @meditacomlu ) para divulgar seu negócio, ainda visto com um certo preconceito, conforme pode observar através de alguns comentários.

"As pessoas acham que tem a ver com religião", expõe, contrariando essa teoria.

Foi a procura pelo autoconhecimento que aproximou a profissional das técnicas. Com vasta atuação acadêmica, conta que teve de enfrentar muitos momentos de inibição e insegurança para falar em público durante seu doutorado em Letras. Ao perceber que superou seus medos através de seus momentos de pausa, decidiu passar a sensação de liberdade adiante.

A meditação guiada - em inglês ou português, dependendo do nível do aluno - dura de dois a cinco minutos. "É só para trocar a energia", detalha Luciane, que formata suas aulas conforme a necessidade de cada estudante.