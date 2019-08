Yoga no trabalho pode contribuir para o relacionamento da equipe

Depois do ritmo frenético da produção industrial e de se popularizar o termo workaholic, que define pessoas viciadas em trabalho, profissionais, agora, parecem estar em busca de equilíbrio emocional. É cada vez mais comum encontrar CEOs e empreendedores defendendo práticas holísticas, como a meditação, no dia a dia. A jornalista Luciana Bueno, que começou a trabalhar muito cedo, aos 19 anos, encontrou no yoga a cura. E transformou isso em negócio.

O yoga curou Luciana do baque da demissão como gestora de comunicação de uma entidade e do susto após identificar um nódulo no ovário. "Descobri o câncer num diagnóstico de prevenção", resume. Nesse cenário, 2018 foi difícil para ela. Criou-se um vácuo.

Caminhando nas brumas que a vida impôs, como descreve, fez um curso de yoga no Centro Montanha Encantada, em Garopaba, e iniciou uma especialização em Psicologia Transpessoal. As coisas, então, começaram a se elucidar.

Luciana decidiu dar um tempo no Jornalismo, área na qual considera já ter feito de tudo ao longo de duas décadas. Ao ver a transformação que o yoga lhe proporcionou, resolveu dar aulas da modalidade na Floricultura Winge, na Zona Sul de Porto Alegre, aos sábados, e em um estúdio no bairro Menino Deus. A redescoberta pessoal incluiu, ainda, uma escalada nos Pirineus, na França, e 40 dias consecutivos trilhando os 800 quilômetros do caminho francês que levam a Santiago, na Espanha.

O programa Com.Fiar Yoga & Transpessoal deve operar a partir de demandas do marketing, da diretoria ou do recursos humanos. "Estamos muito no automático hoje. Seu novo projeto, agora, é unir comunicação com yoga. Luciana pretende levar a atividade para dentro das empresas e oferecer serviços como diagnóstico de problemas em equipes.Podemos engajar grupos pelo coração. Ninguém precisa ser máquina. A pessoa muda quando ela é percebida", considera a jornalista, acrescentando que os colaboradores participam da experiência com roupas de trabalho mesmo.

A iniciativa consiste em reunir, no ambiente corporativo, funcionários e gestores para que, a partir das posições do yoga, sejam observadas fraquezas e forças do time. Hoje, em um novo momento, Luciana caracteriza tudo que passou com o adjetivo "lindo". Para ela, esses obstáculos foram responsáveis pela oportunidade de fazer uma pausa. Algo que empreendedores e empreendedoras estão reconhecendo, agora, como um bem para lá de valioso.