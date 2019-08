Gaúcho popular nas redes sociais abre estúdio de yoga

O ser humano toma diversas decisões ao longo do dia, algumas que ajudam e outras que atrapalham a produtividade. Inconscientemente, há quem se prenda às hipóteses da mente, em dúvidas se projetos darão certo ou errado, enquanto outros focam nas coisas que precisam ser feitas. O yoga pode ser uma opção de atividade, especialmente para aqueles empreendedores e aquelas empreendedoras que ficam no abismo da ansiedade.

A meditação nos dá mais tempo, pois ela tira nossa atenção desse blá-blá-blá que nos bloqueia ", diz ", diz Carlo Guaragna , 28 anos, um dos professores de yoga mais populares da internet. O gaúcho tem quase meio milhão de fãs no Facebook, cerca de 60 mil inscritos em seu canal do YouTube, e suas contas de Instagram somam, aproximadamente, 200 mil seguidores.

Há dois meses, como ele diz, aterrissou desse boom virtual para o mundo físico. Inaugurou o Studio Eleva, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, para oferecer leveza à rotina de seus alunos. O valor da mensalidade é de R$ 250,00, com duas práticas por semana.

Embora muitos presidentes de empresas estejam vendo a necessidade de paradas para recarregar as energias ao longo do dia, Carlo tem a intenção de tornar o yoga acessível a todo mundo. Por isso mesmo, decidiu compartilhar os conteúdos no ambiente on-line de forma gratuita.

"O yoga tem uma linguagem muito segregadora. Praticantes, normalmente, são pessoas lindas, que aparecem em fotos em paisagens imponentes", aponta. Em 2015, portanto, com uma câmera na mão, passou a escolher pontos de Porto Alegre para gravar os vídeos que compartilhava nas redes sociais.

Era Carlo mesmo quem gravava, editava e respondia comentário por comentário. A popularidade cresceu tanto que, hoje, ele tem uma equipe específica para produzir esse material, composta por um assessor de imprensa, um fotógrafo e um editor de imagens.

As fontes de renda dele são diversas. O professor dá palestras pelo Brasil e no exterior (recentemente, esteve na Grécia e, agora, está fechando uma viagem ao México), promove cursos para professores, tem seus alunos no estúdio e, além disso, através de uma parceria com a Autoridade Fitness, oferece aulas pagas pela plataforma digital.

E não pense que quem trabalha pelo bem-estar dos outros está imune ao turbilhão de compromissos que a semana impõe. Já houve momentos em que Carlo trabalhava nove horas ininterruptas, emendando uma coisa na outra. Isso durou um ano, de maio a maio.

Agora, uma lista do que precisa ser feito - organizada em um caderninho - e a confiança em quem está a seu lado permitem que o equilíbrio se mantenha. "Montei uma dinâmica na qual uso o meu tempo no que sou melhor. A única coisa que eu faço bem é ensinar yoga", repete ele, que tem dois sócios e emprega cinco professores em seu negócio.

A procura do público pelo trabalho de Carlo, para ele, é resultado de dedicação. "Decorrência do que plantei, não me espanto. Encaro como eco dos gritos que dou", entende, com a tranquilidade de quem consegue equilibrar o corpo na cabeça.