Maria Bolaria aposta em bolos com formatos diferentes

Bolos em formato de números, letras, rosas, coração e até brinquedos são o que a proprietária da Maria Bolaria ( @mariabolaria ), Analisa Simon, credita como diferenciais do empreendimento. "Queremos que não seja um simples bolo, mas também um presente, uma experiência. Ele dá um impacto porque é bonito", explica a empresária. O negócio tem duas unidades, uma pocket, no Largo dos Caixeiros Viajantes, na avenida Goethe, e a matriz, na rua Miguel Tostes, nº 845, que completou quatro anos em julho.

Analisa, que também comanda a sorveteria La Basque, comprou o ponto há dois anos. "Na La Basque, o movimento é maior no verão. O oposto daqui", relata. Ela comenta que consegue conciliar mais de um negócio porque tem um grupo bom e de confiança. "Se não fosse a equipe, o negócio não estaria em pé", elogia.

A empreendedora aponta uma diferença observada nos gostos dos consumidores da bolaria. Os mais jovens, segundo ela, preferem cobertura, enquanto que os idosos optam, geralmente, pelos mais simples. Os preços partem de R$ 8,00, e o cardápio tem mais de 20 sabores. "É bem mais barato do que a pessoa fazer em casa. Ela tem que comprar todos os ingredientes, pode ter sobra, além do risco de errar a receita", avalia.

De acordo com Analisa, a produção, toda feita na loja do bairro Rio Branco, é artesanal, com o uso de batedeiras comuns e sem essências artificiais. A equipe é formada por cinco colaboradores. Nessa unidade há, ainda, espaço para os clientes comerem no local e são servidas bebidas como cafés, chás e outros quitutes, como docinhos e tortas.

Já a pocket, que tem um ano de funcionamento, surgiu como ideia de experimentar uma loja de perfil mais compacto. "Penso, em um futuro, expandir a bolaria, não como franquia, com lojas minhas", projeta. "A crise está acanhando um pouco o momento do investimento, mas realmente tenho planos. Caso dê certo, aí sim ir para franquias. Só vou franquear após fazer um teste interno", revela.

A Maria Bolaria trabalha com tele-entrega própria. A loja pocket abre de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h, e de sábado a domingo, das 12h às 19h. A da Miguel Tostes abre de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h. No inverno, também funciona aos domingos, das 11h às 18h.