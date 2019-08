Como atrair clientes para sua loja física com marketing digital

Você já ouviu falar de O2O, ou então Online To Offline commerce? Talvez não conheça o termo, mas saiba que se trata de um assunto relevante para quem busca aumentar as vendas em lojas físicas. O2O representa as estratégias de marketing on-line que tem como objetivo levar cada vez mais pessoas para as lojas físicas.

Alta procura em lojas físicas

Uma pesquisa realizada pelo CBRE Group mostrou que cerca de 70% dos millenials prefere comprar em lojas físicas. O número mostra a relevância de pensar em ações para levar seu público para os espaços físicos. No entanto, o público passa 7,5 horas do dia on-line. Ou seja, a oportunidade de atrair para seus espaços físicos existe.

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), mais de 90% dos consumidores consultam informações on-line antes de adquirir produtos em lojas físicas. O estudo mostra ainda quais são os três tipos de itens mais buscados: eletrodomésticos (59%); celulares e smartphones (57%); eletrônicos (50%).

Exemplos de aplicação

Para entender como funciona a aplicação do O2O, mais um termo para incluir no dicionário: omnichannel. Diferente do multicanal, que compreende uma estratégia de marketing que passe por diversos canais sem a necessidade de estabelecer uma conexão entre eles, o omnichannel é definido justamente pela integração dos canais, tendo como objetivo facilitar a experiência do consumidor. Para alguns profissionais de marketing, o omnichannel é visto como uma evolução do marketing multicanal. O fato é que, apesar do termo "diferentão", se trata de uma estratégia que integra diversos canais de comunicação.

Existem algumas formas simples de atrair o público, como oferecer descontos especiais, apresentar as novidades da sua loja. O omnichannel está ligado ao O2O pelo simples fato de que, atuando em diversos canais, você consegue identificar as pessoas interessadas pelos seus produtos e manter o público engajado até que visitem a loja física para comprar.

Já falamos em outros textos sobre a importância de uma estratégia que contemple os dispositivos móveis. Por isso, um aplicativo apresentando as novidades da sua marca e oferecendo benefícios exclusivos pode ajudar você. Se achar muito trabalhoso, ou mesmo desnecessário ter um aplicativo para sua marca, considere outros tipos de comunicação via dispositivos móveis, como envios de SMS. Insira, nesse tipo de conteúdo, links para o seu site ou até mesmo algum código especial que seja utilizado como desconto para compra na loja física.

Outra estratégia que vale para os diversos tipos de dispositivos é o e-mail marketing. A partir do momento que um usuário acessa seu site ou preenche um formulário de cadastro, você pode encaminhar para ele promoções exclusivas. Lembre-se de respeitar o interesse do público ao enviar e-mails, assim as chances de gerar vendas aumenta.

