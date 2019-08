Empreendedora aluga casacos para quem passa frio em Gramado

Ao observar que muitos turistas que chegam a Gramado são do Nordeste, a empreendedora Juli Rodrigues da Silva, formada em Tecnologia da Informação (TI), desenvolveu um negócio pensado para eles: aluguel de casacos. Afinal de contas, por que comprar uma peça pesada que não será utilizada na volta para casa?

“No Nordeste, a temperatura mínima é de 20°C. O projeto veio para proteger quem chega aqui sem casaco e estimular a conscientização. A moda é a quinta indústria que mais polui no mundo”, explica a fundadora do iClooset . A família de Juli já trabalha no ramo de aluguel de trajes de festas no Paraná desde 2004, e ela aplicou esse know-how no seu novo serviço.

Os casacos foram adquiridos por Juli, mas a ideia é atrair marcas parceiras ao negócio, que queiram fornecer produtos. Para modelos femininos, o valor do uso por dia varia entre R$ 40,00 e R$ 80,00, enquanto os masculinos partem de R$ 30,00 e podem chegar a R$ 65,00 .

Pedidos são feitos on-line e a iClooset leva a peça até onde o turista estiver hospedado, na Serra (sem cobrança de taxa de entrega). Há modelos plus size, com numeração que vai do PP ao G7.

No verão, quando a procura pelos casacos diminui, a empresária revende os itens. A tática faz, inclusive, com que haja modelos novos todo ano.

“É como um Airbnb dos casacos”, compara Juli. A intenção da empresária é escalar a iClooset e levar o projeto até para o mercado internacional. Para isso, participa de feiras, como fez recentemente na Gramado Summit.