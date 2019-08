Amaro abrirá loja em Porto Alegre com coleção exclusiva para gaúchas

*de São Paulo

Inaugura, no dia 23 de agosto, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, um conceito de loja ainda inédito no Rio Grande do Sul, em que a cliente não leva o produto exposto para casa, apenas toca e experimenta os itens, que são enviados posteriormente por transportadora. A marca de moda feminina Amaro lançou a novidade dos guide shops há quatro anos no Brasil, e esta é a 13ª e maior unidade da rede (com cerca de 300m²) – depois de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Para chegar conquistando as gaúchas, uma linha exclusiva foi feita para elas.

O desenvolvimento da coleção local contou com a participação das consumidoras. Um tapume no Iguatemi convidava as mulheres a responderem um questionário on-line. A partir dos resultados, foram produzidas nove peças.

Juliana Zampini, gerente de estilo da Amaro, diz que a gaúcha “gosta de parecer arrumada”, diferente da carioca, por exemplo, que é mais informal. “Estar ‘montada’, no Rio Grande do Sul, é uma coisa boa. A cliente quer mostrar que está por dentro das tendências”, interpreta, ao analisar as cerca de 1 mil respostas do público.

A linha que será lançada com exclusividade para as porto-alegrenses tem uma pegada anos 1990 . Decotes, botões, manga bufante, saia lápis e bermudas constituem os looks (na foto abaixo).

A Amaro foi criada há sete anos e hoje conta com cerca de 400 colaboradores. Aproximadamente 40% da produção é própria, e o restante é terceirizado. De um Centro de Distribuição na cidade de São Paulo saem todas as peças, que, após comercializadas pelo site, são entregues em até dois dias na casa das consumidoras espalhadas pelo Brasil. Em São Paulo, essa logística ocorre em duas horas e meia.

A necessidade de a marca on-line abrir os guide shops se deve ao fato de apenas 5% das vendas do varejo ocorrerem pela internet atualmente no mercado brasileiro. Ter um espaço para receber a clientela, com atendentes que auxiliam no uso da plataforma, estimula o que a Amaro chama de first buyers – ou seja, pessoas que compram pela primeira vez. Uma em quatro vendas da Amaro já ocorrem nessas “lojas vitrines”.

O suíço Dominique Oliver é cofundador da empresa e percebe que seus competidores não são outras marcas de roupa. “A Amaro está concorrendo mais com Uber, Rappi e Netflix do que outro grupo de moda. É sobre onde as pessoas gastam tempo”, entende.

Algumas exceções ao longo do ano permitem que as frequentadoras levem os produtos das guide shops, como, por exemplo, quando é a última peça da coleção ou em eventos como Black Friday e Natal. “Adoramos Porto Alegre, temos milhares de clientes no on-line. Vai ser muito bacana”, celebra Dominique, sobre a expansão para o Sul.