Shopping Total e Piccadilly colocam a mulher no centro

O Shopping Total, de Porto Alegre, e a marca gaúcha de calçados Piccadilly colocaram a mulher no centro de suas estratégias comerciais. As justificativas para a tomada dessa decisão foram detalhadas nesta quarta-feira, na sede do Jornal do Comércio, durante a divulgação da pesquisa Consumo Feminino, encomendada pelo GeraçãoE (dados completos na edição de amanhã).

A editora de cadernos especiais do JC, Ana Fritsch, mediou a conversa entre Ana Carolina Grings, vice-presidente e diretora de desenvolvimento de produto da Piccadilly, Silvia Rachewsky Lemos, gerente comercial e de marketing do Total, e Liliane Rohde, professora da ESPM-Sul, instituição responsável pelo levantamento.

Silvia disse que 70% do público do Total é composto por mulheres. Além disso, a maioria das 500 lojas são gerenciadas por pessoas do sexo feminino . Atender bem esse perfil, portanto, depende de estudos. “É fundamental o conteúdo. O comportamento é o que nos move”, apontou Silvia, acrescentando que há uma profissional atuando com estratégias de empoderamento no local.

A Piccadilly, da mesma forma, percebeu, a partir de observações de mercado, que sua consumidora mudou. Com isso, a empresa de Igrejinha com mais de 60 anos, que produz 35 mil pares por dia e os comercializa em mais de 21 mil pontos de venda pelo Brasil e pelo mundo, lançou um reposicionamento de marca em 2017.

Agora, a causa da Piccadilly é o encorajamento feminino. “Queremos revelar as mulheres reais, desenvolver produtos que facilitem a vida”, colocou Ana. “Nos demos conta que não podíamos entender só de calçados, conforto. Precisamos compreender o comportamento delas”, expôs.