Seis lugares em Porto Alegre para quem ama café

O dia não começa antes de um bom café. Concorda? A bebida é uma paixão nacional e é uma das principais apostas de quem decide abrir o próprio negócio. Aqui no GE já conversamos com muitos empreendedores e empreendedoras que, em diferentes formatos, apresentam o café como carro-chefe de seus negócios. O dia 24 de maio é conhecido como o Dia Nacional do Café e, para celebrar a data, relembramos seis locais para quem quer tomar um bom café em Porto Alegre.

Inaugurado em janeiro desta ano, o Café Sala Precisa propõe uma imersão no universo bruxo. Com decoração cheia de referências ao tema, o cardápio também é composto por itens que mexem com o coração dos fãs de Harry Potter. Inspirada na cerveja da série, eles desenvolveram quatro receitas de ceva amanteigada. Mas quem passar na rua Joaquim Nabuco, nº 197, também encontra um bom café. Chara Nery, proprietária do local junto com Thiago Motta, aperfeiçoou seus conhecimentos em café para abrir o local. Além disso, em referência aos feijões mágicos, os tradicionais biscoitinhos que acompanham a bebida são substituídos por jujubas.

Santa Fermata Caffè & Vino , localizado na rua Santa Terezinha, nº 29, é todo planejado para receber os clientes e seus amigos de quatro patas. Com mesas adaptadas com prendedores de coleiras, o espaço permite que os cães fiquem na parte interna, pertinho dos donos. "Ninguém quer deixar o bichinho na rua. Ele é tua companhia", justifica Mariana Keller, proprietária do local. "Como vou deixar ele na rua e tomar um café tranquila?", indaga a empreendedora, que está no ramo de cafeterias há 27 anos. Além disso, há quadros de cães por todas paredes do estabelecimento.

Os cafés são ótimos pontos de encontro. Além de rever amigos, os locais podem ser também destinados a encontros profissionais. Pensando nisso, Regina Ferri e Elaine Anele, proprietárias do Café da Bastian , oferecem locação de uma sala de reuniões no espaço. "O advogado pode atender e instruir o cliente com mais privacidade que em um shopping, por exemplo", explica Regina. O espaço privado (fechado com porta de vidro e ar-condicionado) comporta até seis pessoas e não exige consumação mínima. Os preços variam de R$ 50,00 (a hora) até R$ 250,00 (a diária). Para os amantes do café, a dupla de empreendedoras teve o cuidado em selecionar um café gourmet, cujo blend é formado em Minas Gerais. O local fica na Av. Bastian, nº 129, no bairro Menino Deus, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Inaugurado em 2014, o Valkiria Café reforçou a cultura do takeaway - pegar para levar - em Porto Alegre. A primeira unidade, na avenida Carlos Gomes, nº 604, foi tema de matéria do GE em 2015. Hoje, a marca possui outras duas unidades: uma na Area51, coworking localizado na Av. Cel. Lucas de Oliveira, nº 894, e a mais recente que fica dentro do cofre do Farol Santander, antigo Santander Cultural, inaugurada para celebrar os 247 anos da capital gaúcha.

Quem passa pela rua Fernando Gomes, nº 132, no bairro Moinhos de Vento, agora encontra o Coffee & Stuff , cafeteria recém-inaugurada com temática de rock and roll. Além da decoração com quadros de bandas e guitarras, o local também oferece atendimento em inglês, um diferencial para quem quer treinar o idioma. As sócias Lisia Nunes, 42 anos, e Melissa de Marsillac Motta, 45, são professoras e tradutoras de inglês, e perceberam que havia falta de empreendimentos que atendessem a clientela em inglês. Quem ficar empolgado com o tema da cafeteria pode se arriscar em um mini palco montado pelas sócias que tem uma guitarra e microfone. Além da profissão, as sócias têm uma paixão em comum: a banda Thirty Seconds to Mars. Fãs do grupo, elas planejam servir em breve um café desenvolvido por um dos integrantes da banda.

Josephynas , inaugurado em 2016 na rua João Telles, nº 531, é um dos sucessos do bairro. Com funcionamento de terça-feira a domingo, o local aposta nos cafés durante o dia e nos drinks para a noite. No final de semana, o local reúne centenas de pessoas na rua. Comandado pelos sócios João Henrique Silva Martins e Arthur dos Reis, o Josephynas aposta na diversidade como um elo entre o espaço e seus clientes. Além das bebidas, os empreendedores também comercializam camisetas e produtos personalizados focados na diversidade, uma das bandeiras do local. O nome é uma homenagem à cadela de estimação, Josephyna, da raça whippet.