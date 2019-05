RD On the Road lota centro de eventos do BarraShoppingSul

Profissionais de marketing e empreendedores lotaram o centro de eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, para acompanhar o RD On the Road, promovido pela empresa Resultados Digitais. A atividade é um "esquenta" da conferência gigante que a companhia promove em Florianópolis anualmente, a RD Summit. A edição de 2019 será nos dias 6, 7 e 8 de novembro.

Entre os palestrantes ontem na Capital, estava a jornalista Glória Maria. Antes dela, no começo da manhã, o futuro do marketing foi abordado por Fernando Kimura. Ele disse que se manterão competitivas as empresas que usarem estratégias imperceptíveis pelo público. “As que são escolhidas sem que os consumidores percebam que as escolheram”, disse.

Outro destaque do dia foi Fábio Prado, que falou sobre o impacto das redes sociais na geração de vendas. Segundo ele, as marcas devem apostar em vídeos. Além disso, para Fábio, a rede mais promissora é o Instagram – uma vez que ainda deve crescer muito no País, diferentemente do Facebook, que já teria chegado à quase totalidade da população.