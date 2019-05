Vamos juntos e shallow now

É quase impossível achar, no Brasil, alguém que não tenha ouvido falar da versão de Paula Fernandes e Luan Santana para a música Shallow, lançada por Lady Gaga e Bradley Cooper no filme Nasce Uma Estrela. Até os telejornais mais sérios da TV entraram na brincadeira e começaram a usar a expressão, que virou meme.

A maior crítica recebida pela versão é que a parte "shallow now" foi a única que permaneceu em inglês. A cantora Paula Fernandes disse, ao programa Fantástico, que nenhuma outra frase tinha tanta melodia quanto essa. O resultado, no entanto, ficou completamente sem sentido.

Na canção original, Gaga fala sobre as profundezas da depressão. E no refrão ela repete que está longe do raso (shallow), ou seja, está imersa na tempestade de sentimentos que vive.

Considerada bizarra para alguns, a composição teve um efeito de marketing incrível. E, se você tem uma marca, pode aprender com isso. Repare que até quem nunca ouviu os acordes de Gaga teve contato com Juntos e Shallow Now.

Paula Fernandes voltou com tudo à cena com essa jogada, assim como Luan Santana. Nem sempre você precisa ser perfeccionista para atingir o público. As escorregadas podem dar o que falar e lhe render bons frutos. Afinal de contas, às vezes, funciona o chavão: "fale bem ou fale mal, mas fale de mim". #surpresa