Herdeira da rede Maquiné abrirá loja da Monkey Jack no Iguatemi

herdeira da família que criou e administra a rede Doces Maquiné - famosa no Litoral Norte do Rio Grande do Sul - quer muito mais. No próximo dia 25 de maio ela abre a primeira loja Gaúcha nascida em Osório, Paula Peretto poderia ser mais uma digital influencer. Entretanto, a morena de cabelos longos e olhos verdes gigantes, de 27 anos, e- quer muito mais. No próximo dia 25 de maio ela abre a primeira loja Monkey Jack , no Shopping Iguatemi, das 50 planejadas. O negócio é especializado em cinnamon rolls - uma espécie de pão doce de canela.

Formada em administração de empresas pela PUCRS e frequentadora das aulas do curso de Liderança 360 da FGV SP, ministrado por ninguém menos que Abilio Diniz, ela focou no empreendedorismo. Paula conta que praticamente foi criada entre pães, cucas e bolos, junto com a mãe, que era administradora de uma das lojas da família.

Aos 16 anos já trabalhava por lá também, o que certamente lhe deu cancha e subsídios para ser o que é hoje, e resolver alçar voos muito mais altos. "Sempre quis ter meu próprio negócio. Quando comecei a administrar sozinha uma das lojas comecei a inovar, inventar, contratar. Mesmo assim, o Maquiné é um negócio sólido, da família e que dá certo. Para fazer diferente, do meu jeito, teria que abrir um negócio só meu."

Foi aí que em uma viagem a Londres, entre pesquisas e passeios com o irmão, esta guria ambiciosa foi apresentada para a rede americana Cinnabon. Voltou para o Brasil com o objetivo traçado: iria desenvolver aqui uma massa para os famigerados rolinhos de canela, que fosse tão boa quanto as que provou na Europa, entretanto que tivesse um método de produção mais ágil e eficaz. Além disso, ela queria ter um negócio novidadeiro, que atraísse um público mais jovem, e que pelo tipo de produto pudesse beber na fonte padrão Disney para qualidade de produtos, marketing e serviços.

Assim nascia a Monkey Jack, negócio próprio que desenvolveu do zero, com um investimento inicial de R$ 80 mil, emprestados pela mãe - com garantias de retorno em um ano. Em forma de quiosque, e localizado dentro da própria loja dos Doces Maquiné, em plena Estrada do Mar, o projeto saiu do papel. O sucesso foi tanto que vendeu 500 rolls no primeiro dia. Ali ela teve a certeza que o negócio iria decolar. A Monkey Jack, que tem um macaquinho como marca registrada, vende rolls quentinhos, assados na hora e cobertos com cream cheese que são inacreditáveis. De babar mesmo!

O sistema de ultracongelamento desenvolvido por Paula e sua engenheira de alimentos é inovador e replicável - o que diminui custos de produção e agiliza a comercialização. Com o MVP montado, agora Paula pensa em desenvolver ferramentas de administração na prática para a franquia decolar.

A fala atropelada é diretamente proporcional a empolgação dela com o negócio. Ao que indica, os namoros e as baladas comuns na idade vão ter que esperar. Por hora, ela não pode e nem tem vontade de fazer mais nada a não ser trabalhar. Mas e sonhar, dá tempo Paulinha? "Claro que sim!"

Paula se anima ao contar que almeja um dia entrar para o seleto grupo de jovens milionários antes dos 30 anos da Revista Forbes. Alguém duvida que ela possa estar lá um dia? Eu não! Go Paula, go.