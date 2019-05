Empreendedorismo fashion na era digital

Não há como precisar quando a paixão pelo mercado de moda despertou. Desde pequena, observei minha mãe atuar no segmento e, de alguma maneira, sempre soube que seguiria seus passos. O plano era estudar Administração de Empresas e empreender na indústria fashion.

Ao ingressar na universidade, não demorei muito a traçar um plano para fazer um dinheiro extra e comecei a vender algumas roupas que não usava mais em redes sociais, como o Facebook e o Instagram. Com o tempo, notei que as marcas de luxo eram as de maior desejo entre os meus seguidores, mesmo frente aos itens de fast fashion que colocava à venda - com valores muito mais atrativos. Então, passei a ajudar minhas amigas a venderem as peças delas nos meus perfis e o marketplace começou a ter maior movimentação.

Enquanto dividia meu tempo entre as aulas da faculdade e o brechó, tive a oportunidade de trabalhar na maior empresa de e-commerce da América Latina, a B2W Digital, onde aprendi tudo sobre o mercado on-line. Em julho de 2018, assim que me formei e completei dois anos da B2W, decidi reunir toda a bagagem conquistada e focar 100% no meu negócio.

OZLLO nasceu para mudar a forma como os indivíduos se relacionam com o mercado de luxo. Nosso intuito é promover o encontro entre pessoas que desejam vender peças que não usam mais e quem tem o sonho de obter um item exclusivo de uma marca internacional - podendo economizar até 80% do valor da loja.

O mercado de luxo sempre teve dificuldade em ganhar força no on-line por prezar muito mais pela experiência com o cliente off-line. Tal barreira pode ser ultrapassada, ao mostramos que é possível vender peças de alto padrão pela internet e entregar uma experiência à altura. O Instagram é um de nossos maiores aliados nessa tarefa - conseguimos fazer vídeos, postar e nos aproximar do consumidor. Atualmente, mais da metade do tráfego do site vem da rede social.

O boca a boca também é um grande parceiro e, por isso, promovemos a marca com o auxílio de embaixadores que se identificam com o nosso conceito. Em nosso plano de expansão, também começamos a fazer parcerias com influenciadores que não residem na cidade de São Paulo, e o resultado foi imediato. Em pouco tempo, dobramos a quantidade de clientes da OZLLO fora da capital paulista, os quais correspondem a quase metade de nossas vendas mensais.

A preocupação com o comprador também é fundamental. Além de todo o suporte ao longo do processo de vendas, é preciso "mimar" os usuários. Algo que nós fazemos, por exemplo, é dar presentinhos em datas comemorativas. Ações como essa ampliam a satisfação e fazem com que os próprios consumidores façam propaganda da marca.